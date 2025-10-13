La ciudad del norte de España considerada la gran capital termal: un antiguo asentamiento romano cuyo nombre nació de la palabra agua

Para disfrutar de la gastronomía de la ciudad, solo hace falta dirigirse a “Os Viños”, la zona de tapeo por excelencia, en el centro histórico. Se trata de un conjunto de calles, unidas en un extremo por la Plaza del Hierro y que terminan en los alrededores de la Catedral, con una gran concentración de bares, restaurantes y tabernas donde poder tomar pinchos y raciones. Un par de estas calles son la calle de San Miguel, llena de restaurantes de comida tradicional, e incluso un Estrella Michelín; y la calle Lepanto, eje central de Os Viños y en la que en cada puerta hay un bar con una gran oferta de pinchos.