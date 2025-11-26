La ciudad del norte de España que todo el mundo debería conocer: con casas de colores, una muralla medieval y calles llenas de ‘pintxos’
Un lugar que te hará desconectar del caos del día a día.
España está repleta de verdaderas maravillas y, si te apetece huir del caos de la rutina y disfrutar de una buena comida mientras tienes unas vistas impresionantes del mar Cantábrico, entonces hay un sitio que te va a fascinar.
Al noreste del País Vasco, nos encontramos una ciudad perfecta para desconectar que, además, posee una gran tradición pesquera y unas casas de colores de lo más pintorescas.
Este sitio, además, hace frontera con Francia. ¿Sabes a qué lugar nos referimos?
Un paraíso lleno de colores
Estamos hablando de Hondarribia (o Fuenterrabía en castellano), una ciudad de origen medieval situada en la provincia de Guipuzkoa que cuenta con aproximadamente 17.000 habitantes.
Si la visitas, podrás ver que su arquitectura tiene un contraste de lo más interesante. Por un lado, encontrarás algunos monumentos caracterizados por un estilo más serio y tradicional, pero por otro verás casas llenas de colores de lo más vivos.
Estas casas son un emblema para la ciudad y se encuentran en La Marina, un barrio que hace años pertenecía a los marineros y pescadores y que, además, parece sacado de un cuento y es imprescindible de ver si decides visitar la localidad.
Además, por la zona se encuentran una gran cantidad de bares y restaurantes en los que podrás tomar los típicos ‘pintxos’ que, te aseguramos, no van a dejarte con hambre.
Tras una buena comida, debes visitar la Calle Mayor de Hondarribia (Kale Nagusia en euskera), la joya principal del casco antiguo de la ciudad que, además, te dejará realmente sin palabras.
Por ella podrás llegar a la Iglesia de Santa María de la Asunción y del Manzano, un monumento caracterizado por su estilo gótico con detalles renacentistas y barrocos considerado un imprescindible si visitas la localidad.
Si eres un fanático de la historia y quieres saber más del lugar, debes ir a ver su muralla, la cual sirvió en su momento como defensa del lugar y aún se conserva en buen estado.
No obstante, nuestro mejor consejo si visitas Hondarribia es que camines sin rumbo por sus calles y te maravilles con la belleza de la ciudad, ya que podrás encontrar lugares que no te van a dejar indiferente como los ya mencionados o como la Plaza de Armas o Plaza Guipuzkoa, dos lugares con un encanto de lo más impresionante.
Al ser una ciudad pequeña, es muy sencillo ver todo lo que Hondarribia tiene que ofrecer, por lo que es un sitio perfecto para perderse.
Como hace frontera con Francia, si lo visitas podría ser también el momento perfecto para acercarse a conocer el País Vasco francés, lleno también de lugares increíbles.
Si algo tiene este lugar, es una belleza que estamos seguros de que te dejará realmente impresionado. Mires hacia donde mires vas a quedarte embelesado con su arquitectura o con sus vistas, teniendo la suerte de tener por un lado el mar Cantábrico y por otro una naturaleza propia de la España Verde.
Hondarribia es un pequeño paraíso en el norte de España, y por nada del mundo puedes perdértelo.
Síguele la pista
Lo último