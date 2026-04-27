La ciudad con más monumentos por metro cuadrado de España: una joya del Renacimiento declarada Patrimonio de la Humanidad y con un yacimiento de hace más de 6000 años

La riqueza histórica y patrimonial de España es prácticamente inabarcable. Cada provincia, cada ciudad, cada pueblo… todos cuentan con algún vestigio del pasado, con edificios que son parte de la historia de España y que merecen ser visitados en una escapada.

La riqueza histórica y patrimonial de España es infinita. / Istock / Orietta Gaspari

Leyendo estas líneas, seguro que enseguida vienen a la mente lugares como la Sagrada Familia, en Barcelona, el gran templo modernista todavía en construcción; pero también el Teatro romano de Mérida o la catedral de Toledo, por citar solo algunos ejemplos que nos llevan de viaje a otras épocas del pasado de España. Viajes que nos acercan hasta las diferentes civilizaciones que pasaron antes que la nuestra por aquí.

Adriana Fernández

La segunda ciudad con más monumentos de Europa

Sin embargo, hay veces que un solo destino es capaz de concentrar tal cantidad de edificios y monumentos que visitarlo se convierte en una experiencia de viaje al pasado completa. Y es precisamente lo que sucede con una ciudad de Jaén que, ella solita, cuenta con la mayor densidad de monumentos por metro cuadrado de España, y la segunda de Europa, solo superada por Roma,

Es Úbeda, más que una ciudad, un museo al aire libre. Un museo del Renacimiento, para ser precisos. Apenas supera los 33000 habitantes pero tiene tantos edificios, alrededor de 150, que no es de extrañar que haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un título que comparte con su vecina Baeza, la otra preciosa ciudad de Jaén. Juntas sumas siglos de arte, historia y riqueza arquitectónica sin igual.

Es la ciudad con más monumentos por metro cuadrado de España. / Istock / Marc Venema

Desde la Prehistoria hasta el Renacimiento

Uno de los restos más antiguos de Úbeda son Las Eras del Alcázar, uno de los sitios arqueológicos más importantes de Andalucía, y también de los más antiguos (con más de 6000 años de antigüedad). También conserva vestigios de su antigua muralla medieval, levantada en el siglo X, y edificios románicos, como la iglesia de San Pablo o la torre del Reloj, conviviendo todos en armonía y convirtiendo a la ciudad en un mosaico de estilos.

Restos de la muralla medieval de Úbeda. / Istock / Flavio Vallenari

Sin embargo, es el Renacimiento el gran estilo que sobresale en Úbeda. Tanto, que es como si esa época histórica cobrara vida de nuevo en sus calles. Entre los lugares más destacados que mejor reflejan esa importancia está la plaza Vázquez de Molina, considerada una de las más bellas de Europa, además de ser el epicentro de la ciudad monumental de Úbeda.

Es, de hecho, el corazón del patrimonio renacentista, y está rodeada de edificios como la Sacra Capilla del Salvador del Mundo, un panteón renacentista que brilla por su fachada plateresca; el Palacio de las Cadenas, la sede actual del ayuntamiento de la ciudad; o el antiguo palacio episcopal.

La plaza Vázquez de Molina es el epicentro de la ciudad monumental de Úbeda. / Istock

Un conjunto declarado Monumento Nacional

También el Palacio del Deán Ortega, convertido en Parador Nacional, o la Basílica de Santa María de los Reales Alcazares, levantada sobre una antigua mezquita, y que combina estilos que van desde el Gótico al Renacimiento e incluso el Barroco. Es por eso que todo el conjunto está declarado Monumento Nacional.

El Hospital de Santiago, conocido popularmente como ‘El Escorial andaluz’. / Istock

Algo similar sucede con el Hospital de Santiago, conocido popularmente como ‘El Escorial andaluz’, construido en sus orígenes como hospital para enfermos sin recursos; lo singular es que, al mismo tiempo, era también un elegante palacio y una iglesia-panteón, declarado todo ello Monumento Nacional.

Y luego están las casonas nobles, los patios escondidos, las fuentes renacentistas…. Todo ello conforma un centro urbano calificado como el máximo exponente del Renacimiento en España, un destino para disfrutar en calma.