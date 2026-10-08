La ciudad de los mil escudos, el destino perfecto para descubrir en otoño

Basta caminar unos minutos por el casco histórico de Cáceres para entender que aquí la historia no es algo que se visita, sino algo que forma parte del paisaje cotidiano. Palacios, iglesias, casas señoriales y calles de piedra dibujan un conjunto que invita a bajar el ritmo y mirar con atención, mientras la ciudad contemporánea sigue su curso al otro lado de la muralla.

Cáceres se presenta como uno de esos destinos que merece ser recorrido sin prisas, más allá de una visita puntual a su monumentalidad. Porque buena parte de su atractivo está precisamente en quedarse un poco más: pasear, sentarse en una plaza, descubrir sus rincones y dejar que la ciudad vaya revelándose poco a poco.

Adriana Fernández

Una ciudad que se lee en cada fachada

Hay que entrar en la parte antigua de Cáceres y caminar sin demasiada prisa para empezar a entenderla. Los escudos que aparecen en las fachadas, las torres, los palacios y las iglesias hablan de una ciudad marcada durante siglos por las familias que tuvieron aquí su casa y su poder. El conjunto histórico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, conserva buena parte de aquella arquitectura medieval y renacentista, pero sigue siendo, ante todo, un lugar habitado.

Plaza Mayor de Cáceres al atardecer. / Istock

Esa mezcla entre patrimonio y vida cotidiana es parte de su atractivo. Entre edificios históricos hay restaurantes, pequeños comercios y terrazas, y no resulta extraño encontrarse con vecinos haciendo su vida entre piedras que llevan siglos formando parte del paisaje. Quizá por eso la mejor manera de conocer Cáceres sea, sencillamente, caminarla.

Arte contemporáneo tras la muralla

A unos minutos del casco monumental aparece una Cáceres diferente. El Museo Helga de Alvear alberga una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes de Europa y resulta una parada especialmente interesante después de recorrer la ciudad histórica.

Calles de Cáceres. / Istock

El contraste funciona precisamente porque no pretende competir con ella. El edificio, la colección y el entorno proponen otra forma de mirar la ciudad y ayudan a entender que Cáceres no vive únicamente de su pasado. Hay una escena cultural que convive con ese patrimonio y que aporta una dimensión distinta a la visita.

También se viaja a través de la mesa

La gastronomía es otro de los argumentos para alargar la estancia. Cáceres cuenta con nombres propios como Atrio, con tres estrellas Michelin, pero más allá de la alta cocina hay una despensa extremeña que merece atención: jamón ibérico, quesos, productos de la dehesa, carnes y vinos de la región forman parte de una cocina estrechamente ligada al territorio.

Algunos restaurantes han elegido además espacios históricos para desarrollar su propuesta, de manera que sentarse a comer puede ser, también, otra forma de continuar el recorrido por la ciudad. En Cáceres, patrimonio y gastronomía comparten con frecuencia escenario.

Arco de la Estrella en la Plaza Mayor de Cáceres. / Istock

Una ciudad para recorrer andando

Una de las ventajas de Cáceres es que no hace falta organizar demasiado la visita. El casco histórico se presta a caminar y buena parte de los lugares de interés quedan a una distancia razonable, lo que permite alternar monumentos, museos, restaurantes y pequeñas pausas sin necesidad de recurrir al coche.

El otoño resulta especialmente agradable para hacerlo. Las temperaturas son más suaves que durante los meses centrales del verano y la ciudad invita a pasar más tiempo en la calle, entrar en algún museo, detenerse en una plaza o sentarse a comer sin mirar demasiado el reloj.

Y al final del día, el lugar elegido para dormir adquiere bastante importancia.

Puerta de entrada de Casa Pizarro. / Casa Pizarro

Dormir dentro de la historia

En pleno centro histórico se encuentra Casa Pizarro Hotel, instalado en una casa señorial del siglo XVIII que conserva algunos de los elementos arquitectónicos que explican su pasado. El edificio ha sido rehabilitado como hotel, pero mantiene esa sensación de estar dentro de una construcción que ya tenía una historia antes de convertirse en alojamiento.

Terraza de la Junior Suite de Casa Pizarro. / Casa Pizarro

Cuenta con 21 habitaciones, de distintas categorías y características. Algunas disponen de terraza con vistas hacia la ciudad antigua y otras de solárium privado orientado hacia el Santuario de la Virgen de la Montaña. En las habitaciones, los materiales y la decoración buscan mantener el carácter del edificio sin renunciar a las comodidades propias de un hotel actual.

Habitación de Casa Pizarro Hotel / Casa Pizarro

También el desayuno apuesta por el producto de proximidad y por una cierta calma que encaja bien con el ritmo de la ciudad. Y, para quienes quieran completar la estancia con un momento de descanso, el hotel dispone de tratamientos y masajes en colaboración con Dehesia Eco Spa.

Quizá una de las mayores virtudes de Casa Pizarro sea, precisamente, su ubicación. Desde allí, el casco histórico se recorre a pie y el Museo Helga de Alvear queda prácticamente al lado. Es una cuestión práctica, pero también tiene algo de simbólico: después de pasar el día descubriendo Cáceres, poder volver caminando al lugar donde uno se aloja permite seguir viviendo la ciudad hasta el último momento.