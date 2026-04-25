Los chefs dictan sentencia: la ciudad con las mejores tapas de España está en el norte y tiene uno de los paseos marítimos más elegantes de Europa

En San Sebastián no hace falta reservar en un restaurante con estrella para comer bien. La ciudad funciona a base de barras llenas, producto cuidado y una forma de entender las tapas (aquí pintxos) que va más allá de comer mientras tomas algo.

Las barandillas blancas del paseo marítimo de la playa de La Concha en San Sebastián / Istock / MEDITERRANEAN

Gran parte de esa experiencia se concentra en pocas calles, por lo que poco tienes que planificar en tu visita y de lo único que tienes que preocuparte es de entrar, pedir, comer, salir y repetir. Ese ritmo es el que ha convertido a San Sebastián en una referencia gastronómica.

Adriana Fernández

Dónde se concentra la ruta de pintxos

El recorrido más habitual se mueve entre la Parte Vieja y el entorno del centro. En pocas manzanas se concentran algunos de los bares más conocidos de San Sebastián, por lo que podrás encadenar varias paradas sin necesidad de moverte mucho de un lado a otro.

Calles como la 31 de Agosto o Fermín Calbetón son probablemente las que mejor te van a funcionar para una primera experiencia. Aunque no tengas que seguir un orden fijo, lo que sí hay aquí es una lógica bastante clara que consiste en pedir una o dos cosas y seguir. ¡Que hay muchos pintxos que probar!

Pintxos en San Sebastián. / Istock

Entre los nombres más reconocibles está Bar Néstor, donde la tortilla de patata se ha convertido en uno de los platos más buscados. Es jugosa, poco cuajada y uno de los grandes clásicos de la ciudad. Apetecible, ¿verdad? Pues ten suerte si quieres ser uno de los afortunados que consigue una. Se prepara en momentos concretos del día y solo salen dos por jornada, así que conviene llegar pronto y hacer cola para disfrutar de este popular manjar.

Muy cerca, La Cuchara de San Telmo trabaja con una cocina más elaborada, con pintxos calientes que se piden directamente en barra, como el foie-gras salteado con compota de manzana, carrillera de ternera al vino tinto, pulpo, vieira o cochinillo.

Otro de los clásicos es Gandarias, conocido tanto por su barra como por su producto, especialmente por sus carnes. En esa misma línea, Borda Berri mantiene una carta corta, con platos que cambian, pero que suelen incluir guisos y elaboraciones más contundentes. Pásate también por Bar Txepetxa, uno de los sitios más conocidos para comer anchoas.

Para terminar, deja hueco para la tarta de queso de La Viña. Es uno de los postres más conocidos de la ciudad y se sirve una ración generosa y con textura cremosa.

Qué pedir (y cómo hacerlo)

Una de las diferencias clave respecto a otras ciudades es que aquí no todo está expuesto en barra. En muchos sitios, especialmente los más conocidos, hay que pedir directamente al camarero.

Por lo general, los bares mantienen una línea bastante estable, sin grandes cambios en su oferta ni se mueven por tendencias. Ya puedes volver las veces que quieras a San Sebastián que lo mejor es precisamente eso: la experiencia es previsible en el buen sentido y sabes que va a funcionar.

Pintxos en San Sebastián / Istock / SvetlanaSF

Eso se ve bien en La Cuchara de San Telmo o Borda Berri, donde los pintxos se preparan en el momento. En cambio, en bares más clásicos sí hay producto ya visible, y puedes elegir lo que más te entre por los ojos.

En cuanto a qué pedir, hay algunos básicos que se repiten, como tortilla, anchoas, foie a la plancha o carrilleras, pero lo habitual es no quedarse en un solo sitio ni en un solo pintxo. Evita sentarte y mejor ocupa un hueco en la barra, pide, come y deja paso al siguiente.

Más allá de la parte gastronómica, San Sebastián presume de una de las postales más reconocibles del norte. La Playa de la Concha y su paseo marítimo forman una de las imágenes más simbólicas de la ciudad.

El paseo bordea la bahía y conecta distintos puntos clave, desde el centro hasta zonas de playa más abiertas. Además de formar parte del día a día de los vecinos, es un complemento perfecto para antes o después de la ruta de pintxos.