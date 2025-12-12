La ciudad con la mejor comida de España, según el chef José Andrés: "Los platos tienen alma, y eso es lo que los hace únicos"

La relación de José Andrés con Cádiz no nace de un flechazo puntual, sino de una vida que fue trazando pequeños puentes hacia esta tierra. Él es asturiano (lo cual ya marca un listón gastronómico considerable), pero pasó una parte importante de su infancia entre San Fernando y Cádiz. A eso se suma otro detalle, y es que su mujer, Patricia Fernández de la Cruz, es de Algeciras. Y ya se sabe, donde está la familia, las mesas se vuelven memorables. Durante el acto en el que fue nombrado Gaditano de Adopción, el chef explicó algo que resume bien por qué esta provincia le toca de cerca: “Cádiz me ha dado muchos amigos, también muchos gaditanos de adopción, porque quieren a esta tierra como nadie”. Ahí no hablaba un cocinero; hablaba alguien que vuelve a un lugar y se siente en casa antes incluso de sentarse a la mesa.