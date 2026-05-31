Entramos en la ciudad donde mejor se come de España, conocida como “el templo vasco de los pintxos”: tiene Parte Vieja, mercado, barras infinitas y una cultura gastronómica que se recorre de bar en bar

En la Parte Vieja de San Sebastián no hace falta reservar en un restaurante de mantel blanco y cubiertos de plata para comer bien. La ciudad es una sucesión de puertas que te llevan a bares con barras llenas, producto cuidado y una forma de entender los pintxos que va más allá de comer mientras te tomas una cerveza o una copa de txakoli.

Un plan perfecto: disfrutar de unos pintxos en San Sebastián. / Istock / SvetlanaSF

Gran parte de lo que ha convertido a San Sebastián en una referencia gastronómica se concentra en pocas calles y de lo único que tienes que preocuparte es de entrar, pedir, comer, salir y repetir. Lo más difícil va a ser elegir lo que comer de esas vitrinas llenas de tortillas, anchoas, gildas o pequeños bocados calientes recién preparados.

Adriana Fernández

La Parte Vieja y una de las grandes rutas gastronómicas de España

El corazón gastronómico de San Sebastián está en la Parte Vieja, el casco histórico situado entre el puerto y la bahía de La Concha.

En pocas calles, como la 31 de Agosto o Fermín Calbetón, se concentran algunas de las barras de pintxos más conocidas del País Vasco. La costumbre habitual consiste precisamente en ir cambiando de local y probar especialidades distintas en cada uno. No dejes de pasarte por algunos de los más conocidos, como Bar Néstor, famoso por su tortilla de patata; La Cuchara de San Telmo, con pintxos calientes que se piden directamente en barra; Borda Berri o Bar Txepetxa.

Pintxos en San Sebastián. / Istock

Pese a ser históricos y muy populares, muchas de estas barras continúan llenándose de donostiarras. No pienses que es un sitio pensado solo para los turistas, ya que el producto ha sido el que ha dado la fama a esta zona que encanta también a los vecinos.

El pescado del Cantábrico, las carnes, las verduras de Navarra y numerosos productos del entorno vasco siguen teniendo mucho peso en la cocina local. Uno de los lugares donde mejor se aprecia esa relación es el Mercado de La Bretxa, uno de los mercados más conocidos de la ciudad y muy vinculado históricamente al abastecimiento de restaurantes y bares de la Parte Vieja.

La preciosa bahía de la Concha. / Istock / TONO BALAGUER

Si te has recorrido ya todos los bares de estas calles, es hora de pasar a otro tipo de restaurantes, porque la gastronomía donostiarra va mucho más allá de los pintxos y la ciudad tienes la suerte de poder presumir tanto de cocina popular como de alta gastronomía.

San Sebastián y sus alrededores concentran algunos de los restaurantes más influyentes de la cocina española contemporánea. En la ciudad y la provincia aparecen nombres históricos de la cocina vasca como Arzak, Akelarre o Martín Berasategui. Durante décadas, además, San Sebastián fue uno de los grandes centros de desarrollo de la llamada Nueva Cocina Vasca.

Otro de los aspectos que diferencian a San Sebastián es hasta qué punto la gastronomía forma parte de la vida social local. Las sociedades gastronómicas (tradicionales asociaciones privadas donde grupos de amigos cocinan y comen juntos también conocidas como txokos) siguen teniendo una enorme importancia en la cultura local.