Entramos en la ciudad donde mejor se come de España, conocida como “el templo vasco de los pintxos”: tiene Parte Vieja, mercado, barras infinitas y una cultura gastronómica que se recorre de bar en bar
La ciudad concentra algunas de las barras de pintxos más famosas del país y mantiene una de las tradiciones gastronómicas más reconocidas de Europa entre mercados, sidrerías y restaurantes históricos.
En la Parte Vieja de San Sebastián no hace falta reservar en un restaurante de mantel blanco y cubiertos de plata para comer bien. La ciudad es una sucesión de puertas que te llevan a bares con barras llenas, producto cuidado y una forma de entender los pintxos que va más allá de comer mientras te tomas una cerveza o una copa de txakoli.
Gran parte de lo que ha convertido a San Sebastián en una referencia gastronómica se concentra en pocas calles y de lo único que tienes que preocuparte es de entrar, pedir, comer, salir y repetir. Lo más difícil va a ser elegir lo que comer de esas vitrinas llenas de tortillas, anchoas, gildas o pequeños bocados calientes recién preparados.
La Parte Vieja y una de las grandes rutas gastronómicas de España
El corazón gastronómico de San Sebastián está en la Parte Vieja, el casco histórico situado entre el puerto y la bahía de La Concha.
En pocas calles, como la 31 de Agosto o Fermín Calbetón, se concentran algunas de las barras de pintxos más conocidas del País Vasco. La costumbre habitual consiste precisamente en ir cambiando de local y probar especialidades distintas en cada uno. No dejes de pasarte por algunos de los más conocidos, como Bar Néstor, famoso por su tortilla de patata; La Cuchara de San Telmo, con pintxos calientes que se piden directamente en barra; Borda Berri o Bar Txepetxa.
Pese a ser históricos y muy populares, muchas de estas barras continúan llenándose de donostiarras. No pienses que es un sitio pensado solo para los turistas, ya que el producto ha sido el que ha dado la fama a esta zona que encanta también a los vecinos.
El pescado del Cantábrico, las carnes, las verduras de Navarra y numerosos productos del entorno vasco siguen teniendo mucho peso en la cocina local. Uno de los lugares donde mejor se aprecia esa relación es el Mercado de La Bretxa, uno de los mercados más conocidos de la ciudad y muy vinculado históricamente al abastecimiento de restaurantes y bares de la Parte Vieja.
Si te has recorrido ya todos los bares de estas calles, es hora de pasar a otro tipo de restaurantes, porque la gastronomía donostiarra va mucho más allá de los pintxos y la ciudad tienes la suerte de poder presumir tanto de cocina popular como de alta gastronomía.
San Sebastián y sus alrededores concentran algunos de los restaurantes más influyentes de la cocina española contemporánea. En la ciudad y la provincia aparecen nombres históricos de la cocina vasca como Arzak, Akelarre o Martín Berasategui. Durante décadas, además, San Sebastián fue uno de los grandes centros de desarrollo de la llamada Nueva Cocina Vasca.
Otro de los aspectos que diferencian a San Sebastián es hasta qué punto la gastronomía forma parte de la vida social local. Las sociedades gastronómicas (tradicionales asociaciones privadas donde grupos de amigos cocinan y comen juntos también conocidas como txokos) siguen teniendo una enorme importancia en la cultura local.
- El refugio personal de Javier Ambrossi (41 años) al que acude cada verano: un enclave atlántico, de casas bajas y vistas hacia uno de los paraísos naturales más bonitos y protegidos de Galicia
- El refugio de Pablo Alborán (36 años) está a orillas del Mediterráneo: un pueblo de casas blancas en la Costa del Sol que considera su “punto de equilibrio”
- Entramos en el pueblo donde mejor se come de España, conocido como “la capital gallega del cocido”: tiene una feria de Interés Turístico Internacional, productos de matanza, tradición ganadera y una receta que llena bares y restaurantes
- El pequeño y discreto refugio de Sonsoles Ónega (48 años) en Lugo: una pequeña aldea de 200 habitantes con casas de piedra y un entorno natural declarado Reserva de la Biosfera
- Uno de los rincones más auténticos de Europa: costas escarpadas, plazas llenas de vida y las mejores recetas mediterráneas
- El refugio de Luis de la Fuente (64 años) tiene un casco histórico BIC y una fiesta Interés Turístico Nacional: 'Tengo una vinculación muy importante. Digo muy orgullosamente que soy de pueblo”
- El refugio de Iker Casillas (44 años) es un pueblo de 200 habitantes en la Sierra de Gredos: 'Fue el primero en darlo a conocer tanto en España como en el extranjero y a día de hoy lo seguimos notando y apreciando
- El refugio de Ángels Barceló (62 años) es un precioso pueblo de esencia mediterránea: tiene playas de aguas cristalinas, una iglesia del siglo XVIII y solo 7.000 habitantes