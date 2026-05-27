Entramos en la ciudad donde mejor se come de España, conocida como “el reino indiscutible del cachopo”: es prerrománico, tiene sidrerías históricas, y un plato nacido para compartirse XXL

Oviedo, más popularmente conocida como el corazón asturiano, es una ciudad situada en el noroeste de España entre la cordillera cantábrica y el golfo de Vizcaya. Conocida por su casco antiguo medieval, donde se encuentra la famosa catedral de Oviedo. "La antigua Ovetum", el nombre con el que se le conoce a la Oviedo de época medieval, ha estado muy vinculada a la monarquía asturiana, lo que ha dejado un legado histórico que sigue perdura hasta nuestros días.

Fotografía de la catedral de Oviedo / Istock / peeterv

La gastronomía de Oviedo, comparte mucho con la asturiana, aunque tiene algunas singularidades particulares, es una de las más destacadas e importantes de nuestro país, definida como variada, rica y contundente.

Formada por dos pilares muy importantes, por una parte, la calidad y la variedad de los productos, criados y cosechados en tierras cercanas a montañas y mares y el otro pilar fundamental está en la hostelería, quienes guisan y atienden al público, haciendo una labor muy importante para todos aquellos que disfrutan de su sabor en cada plato.

Adriana Fernández

Oviedo, el destino perfecto para una ruta de cultura al ritmo de la vida tranquila

Esta ciudad asturiana destaca por sus espacios naturales de gran belleza en los 185 kilómetros cuadrados que forman el concejo. Un ejemplo destacado son los Meandros del Nora, monumento natural situado entre los concejos de Oviedo y Las Regueras, reflejando la esencia de los paisajes asturianos. Este entorno puede descubrirse a través de la Ruta de Priañes, un recorrido circular de ocho kilómetros.

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Oviedo / Istock / JLGutierrez

La Oviedo medieval conserva cinco joyas del prerrománico asturiano, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto a un casco histórico peatonal reconocido por su gastronomía. Mucho antes de la llegada del románico y el gótico, nació un estilo artístico único en Europa: el prerrománico asturiano, símbolo del esplendor del antiguo Reino de Asturias y uno de los mayores tesoros culturales del norte de España.

Una curva en el río Nora en Asturias / Istock / Mypurgatoryyears

Entre sus monumentos más emblemáticos destaca la iglesia de Santa María del Naranco. Construida en el siglo IX como palacio real y convertida posteriormente en iglesia, sorprende por su elegancia, armonía de sus proporciones y arcos de medio punto, que anticipan el románico europeo.

La iglesia de San Miguel de Lillo, es otro monumento destacado del estilo prerrománico, siendo un templo que conserva parte de su estructura original y destaca por la riqueza de sus relieves y detalles en su escultura. Cada piedra cuenta una historia, cada decoración refleja el refinamiento artístico de la corte asturiana.

San Miguel de Lillo, Oviedo / Istock

La cámara Santa de Oviedo es una capilla palatina adosada a la torre de San Miguel desde el siglo IX, en ella se guardan tesoros y reliquias de la catedral, como el Arca Santa, el Santo Sudario, reliquias de la Vera Cruz y el Cristo Nicodemus.

Iglesia Santa María del Narancoen Oviedo, Astuarias / Istock / Studioimagen

La iglesia de Santa Cristina se encuentra en Lena, en la parroquia de San Lorenzo de Felgueras, y es uno de los ejemplos más singulares del prerrománico asturiano. A diferencia de construcciones anteriores, está construida por una planta en forma de cruz con una única nave cubierta por bóveda.

El acceso se realiza a través de una puerta que conduce directamente a un vestíbulo también abovedado. Sobre este espacio se sitúa la tribuna regia, desde donde el rey y su séquito asistían a las celebraciones litúrgicas. Comparte una estructura muy similar con la iglesia de Santa María del Naranco como la bóveda de cañón reforzada por arcos fajones y muros con arquerías ciegas.

Santa Cristina de Lena, en Asturias, iglesia de estilo prerrománico asturiano, construida en el siglo 9, en la cima de una pequeña colina / Istock / Angelica Yunuhen

La fuente Focalada es una fuente de agua potable construida por órdenes del rey asturiano Alfonso III. Su construcción está basada en las obras civiles romanas y según investigaciones realizadas por Francisco Borge, fue construida al lado de la calzada romana que unía el norte y el sur de la región y que también pasaba por delante de la iglesia de San Julián de los Prados.

Arquitectónicamente, la fuente es de planta rectangular, construida en piedra de sillera y formada por tres elementos como el estanque, edículo y canal.

Iglesia San Julían de los Prados en Oviedo , Aturias / Istock / Joaquin Ossorio-Castillo

Oviedo, la Capital Española de la Gastronomía en 2024

Si planeas visitar Oviedo en los próximos meses y disfrutar de su excelente gastronomía, estas son las recetas típicas de la gastronomía asturiana que no podrás perderte.

El pote asturiano

En Asturias cada año se celebra el Concurso al Mejor Pote Asturiano con el objetivo de poner en valor este plato tradicional. El último premio en 2022 al mejor pote asturiano se lo llevo la Alterna Sidrería.

Este plato tradicional es un guiso elaborado con berzas, patatas y compango. Este plato es conocido por su sabor reconfortante y su preparación lenta a fuego lento, lo que le da un caldo espeso y cremoso.

La fabada asturiana

Es un guiso tradicional del norte de España, elaborado con fabes, chorizo, morcilla y panceta, caracterizado por su sabor intenso y textura cremosa. Representa la esencia de la cocina tradicional asturiana.

Para comer una de las mejores fabadas asturianas en Oviedo, podemos acudir a La Tabernilla, un restaurante de Oviedo que se encuentra ubicado en el bajo número 6 de la calle Tomás Crespo y que llama la atención entre el resto.

El cachopo asturiano

Es un plato característico de la gastronomía de Asturias en España. Consiste en dos filetes de ternera grandes, entre los cuales quedan emparedadas lonchas de jamón serrano y queso. La manera más acertada de comerlo es frito tras ser empanado en harina, huevo y pan rayado acompañado con un hervido de patatas y pimientos.

Cachopo, plato tradicional de Asturias / Istock / Studioimagen73

Asturias ofrece una gran diversidad de cachopos rellenos de diferentes quesos, carnes, pescados o incluso foie, adaptando la receta los gustos modernos sin perder su esencia tradicional.