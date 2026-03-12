La ciudad en la que mejor se come de España, según Karlos Arguiñano: declarada "la joya del Cantábrico", es la costa más larga de Guipúzcoa y fue punto de avistamiento de ballenas
Antigua villa marinera, es conocida por su espectacular paisaje, sus extensas playas y su inmejorable gastronomía
No es casualidad que uno de los cocineros de mayor renombre de España se estableciese en uno de los pueblos más espectaculares de su territorio, y quizá fuese esto mismo, esta suerte de playas espectaculares, ambiente fresco, a la altura de su materia prima; salitre y gente, lo que inspiró a Karlos Arguiñano a hacer del hogar su cocina, y en el eje central de esta, de nuevo, su casa.
A unos 30 kilómetros de San Sebastián, en pleno centro del Golfo de Vizcaya, descansa Kaia Kaipea, el hotel, bar y restaurante bajo la firma del chef beasaindarra con vistas a los más de dos kilómetros de arena que bañan las aguas cantábricas en la playa de Zarautz, una de las más bonitas de todo el conjunto vasco.
Desde el interior acristalado de este caserío del siglo XIX, la familia Arguiñano sirve el mar a la mesa en un bocado de riqueza local de temporada recogido en su menú degustación. Entre sus platos estrella: salmón, setas y langostinos o profiteroles rellenos con vistas a la bravura cantábrica.
Dirigiendo los fogones, sus hijos Zigor Arguiñano, y María Torres, con una propuesta moderna que no olvida la tradición y bebe de la dedicación que ambos comparten con su padre.
Qué hacer: bosques, marismas y un pasado ballenero
Esta villa marinera de la Comarca Urola Costa, antiguo destino de veraneo de la reina española Isabel II, se establece sobre el Parque Natural Protegido de Iñurritza, con dunas, marismas, humedales, y un estuario de encuentro de agua salada y dulce que conforman una diversidad natural única visible desde pasarelas.
Conformando un cinturón verde que recorre sus extremos, se extiende el bosque atlántico o caducifolio, arboledas de castaños, hayedos, robles y fresnos que se alzan sobre el municipio y se abren en sendas y pasos de casi 12 kilómetros.
Recorre el anillo verde azul, los viñedos frente al mar, la ruta del txacoli a través de los pueblos costeros de Zumaia y Getaria, o la “ruta de Atalayas y ballenas”, un recorrido por la tradición vasca y su fuerte unión al mar que recorre las huellas de su pasado a través de tres grandes rutas desde donde, se dice, antiguamente avistaban ballenas.
Deportes de costa e interior
Si a pesar de las leyendas no temes la furia del oleaje, no dudes en lanzarte al mar, cuyas aguas marcan la vida en la costa más larga de Gipuzkoa, y cuya fama trasciende fronteras, con surfistas de todo el mundo montados sobre la tabla.
Para amantes del deporte, esta playa es un regalo, y para los más atrevidos que aún no hayan dado el paso, tranquilos, la localidad ofrece clases en hasta ocho escuelas donde podrás convertirte en un auténtico surfista.
No obstante, si la tabla no te convence, siempre podrás visitar el Conjunto Monumental de la villa, con la Ermita de San Pelayo, el Parque de Vista Alegre, la Torre Luzea Bárbara o el Mercado Clara y, ahora sí, habrás conocido, todos los secretos de este espectacular municipio.
