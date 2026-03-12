La ciudad en la que mejor se come de España, según Karlos Arguiñano: declarada "la joya del Cantábrico", es la costa más larga de Guipúzcoa y fue punto de avistamiento de ballenas

No es casualidad que uno de los cocineros de mayor renombre de España se estableciese en uno de los pueblos más espectaculares de su territorio, y quizá fuese esto mismo, esta suerte de playas espectaculares, ambiente fresco, a la altura de su materia prima; salitre y gente, lo que inspiró a Karlos Arguiñano a hacer del hogar su cocina, y en el eje central de esta, de nuevo, su casa.