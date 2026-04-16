La ciudad donde mejor se come de España es la más antigua de Occidente: dicen que el pescaíto frito es "la luz del sol servida en un cartucho" y lo llaman la "Sirena del Océano"

La casualidad o los caprichos del destino han querido juntar en una misma ciudad una de las mejores gastronomías de España con la antigüedad de toda una región. Resulta que Cádiz es la urbe más antigua de Europa occidental y se considera que es donde mejor se come de todo el país. Esto último quizá es un poco más subjetivo, pero lo primero es completamente cierto. Aunque en el mundo hay otras más antiguas como Jericó, en Palestina.

La Tacita de Plata, como también se llama a Cádiz / Istock / Frank van den Bergh

Gadir, el primer nombre que recibió, fue fundada por los fenicios hacia el 1100 a.C., por lo que cuenta con más de tres mil años de historia. En todo ese tiempo, se asentaron cartagineses, romanos, visigodos y musulmanes, hasta llegar a la era cristiana. Y todos ellos dejaron su impronta en lo que hoy también se conoce como "Tacita de Plata" debido a su brillo plateado bajo el sol y a la forma redondeada del casco histórico, destacando la cúpula dorada de la catedral.

Adriana Fernández

Un paseo por la Tacita de Plata y sus playas

Por su historia han pasado celebridades como Cristóbal Colón, que partió desde su puerto para su segundo viaje a las Indias; también se instalaron las Cortes y se convirtió en la única plaza que los franceses no pudieron tomar; y se proclamó la Constitución de 1812. Cádiz no ha dejado atrás toda esa amalgama de culturas, sino que las ha transformado en sus principales atractivos: desde el Gran Teatro Falla con sus carnavales hasta el pescaíto frito de sus bares.

La fachada de la Catedral de Cádiz / Istock / HORST GERLACH

El pescaíto debe toda su calidad y fama al océano Atlántico que baña el litoral gaditano. Motivo por el que en su visita en el siglo XIX, Lord Byron la bautizó como la "Sirena del Océano". Se dice que Cádiz cuenta con las mejores playas de España y no es de extrañar viendo las extensas dunas de arena fina y suave y las aguas transparentes que la rozan. La Caleta, Victoria, Santa María del Mar o Cortadura son las más famosas y bellas de la capital.

Pescaíto frito en las calles de Cádiz

Uno de los principales atractivos de Cádiz es precisamente su gastronomía. Tanto es así, que el chef José Andrés, Gaditano de Adopción, ha declarado en más de una ocasión que es el lugar donde mejor se come del mundo: "No se come en ningún lugar mejor, y no solo por el producto, sino por las historias que hay detrás. Los platos de Cádiz tienen alma, y eso es lo que los hace únicos". El casco antiguo está repleto de locales donde comer es toda una experiencia.

Una calle del casco antiguo de Cádiz / Istock / HORST GERLACH

De la plaza San Juan de Dios nacen las calles Sopranis, Plocia y Nueva, que son de las mejores consideradas en lo que a experiencia gastronómica se refiere. Aunque se hable del pescaíto frito en general, en cada cocina se hace de una manera distinta, pero en todas se conoce como "la luz del sol servida en un cartucho". La Guía Repsol destaca algunos restaurantes por encima de otros para degustar este plato a priori sencillo pero con una gran complejidad detrás.

Freidor Casa Manteca es uno de ellos, donde se sirven chacinas en papelón, laterío frío y vinos generosos. Otro es El Anteojo, una taberna que lleva funcionando desde 1945 y donde se come una de las mejores pescadillas fritas a la gaditana. También destaca Bodeguita el Adobo, una opción que nunca falla cuyo lema para freír el pescado es "aceite, sal y harina". Su fritura ha sido halagada incluso por el conocido como Chef del Mar, Ángel León.