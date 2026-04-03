La ciudad donde mejor se come de Andalucía es una "herencia nazarí entre platos": a los pies de la Alhambra, y rodeada de Patrimonios de la Unesco, es el único lugar donde la tapa es un derecho histórico

En el caso de Granada la tapa se ha convertido en prácticamente un derecho, siendo uno de los grandes reclamos gastro turísticos de la ciudad. Ello, responde, además, a su certamen de tapas, con más de 200 establecimientos que ofrecen de forma gratuita un aperitivo con cada consumición que, este año, celebrará su XVIII edición, bajo el nombre de Saborea Sin Prisa Granada.