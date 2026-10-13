La ciudad mediterránea que sorprende a pocos kilómetros de Barcelona: un muelle junto al mar, una mítica fábrica de anís y uno de los cascos antiguos más singulares

A algo menos de 15 kilómetros del centro de Barcelona y sus míticas Ramblas, descubrimos un destino que nos sorprende y que merece, por méritos propios, algo más que una visita rápida. Bienvenidos a Badalona, una urbe enmarcada en la región Barcelonés Norte, entre el delta del río Besos y la sierra de la Marina.

Badalona se encuentra entre el delta del río Besos y la sierra de la Marina. / Manuel Millán

Podemos arrancar nuestra visita a esta ciudad que los romanos bautizaron como Baetulo descubriendo su litoral. Y es que la costa del Maresme ofrece en Badalona una sucesión de playas de arena que son perfectas tanto para refrescarse en verano como para pasear en cualquier otra época del año.

A lo largo de unos 5 kilómetros encontramos 9 playas urbanas y semiurbanas conectadas por su paseo marítimo. Tres de ellas, además, cuentan con el reconocimiento de Bandera Azul, como son las de Coco, dels Pescadors y La Marina. Eso sí, la más icónica es la que alberga el pont del Petroli, una antigua estructura que se adentra en el mar y que es, sin duda, una de las imágenes más reconocibles de Badalona.

Redacción Viajar

Caballitos de mar bajo el puente del Petróleo

Este puente, levantado en 1965, tiene una historia muy relacionada con la actividad industrial de la ciudad, puesto que fue construido para facilitar la descarga de productos petrolíferos desde los barcos hasta la costa. Con el tiempo dejó de tener esta función y se convirtió en un lugar muy destacado para los habitantes de Badalona. En la base de los pilones que lo sustentan, sin ir más lejos, se asentó una colonia de caballitos de mar y los buceadores pueden disfrutan de un variado y rico ecosistema submarino.

En la base de los pilones del puente del Petróleo se asienta una colonia de caballitos de mar. / Istock / elxeneize

A punto estuvo de ser desmontado a comienzos de siglo, pero las protestas vecinales no solo lo impidieron, sino que también consiguieron que se rehabilitara con una pasarela que condujera al visitante mar adentro. Se abrió al público casi una década después y constituye, sin lugar a dudas, uno de los enclaves más interesantes para disfrutar de un amanecer único. Además, desde el 2012 cuenta con una escultura de bronce de dimensiones humanas de la mascota de la compañía Anís del Mono, instalada desde su origen en la ciudad.

La antigua Baetulo romana

La riqueza de Badalona no solo no se encuentra en el mar. Y es que la ciudad tiene un patrimonio histórico cuyo origen se remonta a la antigua Baetulo romana. El museo de Badalona conserva este legado, permitiendo descubrir cómo era la vida en una de las ciudades romanas más importantes de la antigua Laietania.

Iglesia parroquial de Santa María, en Badalona. / Istock / Manuel Milan

Entre los lugares imprescindibles se encuentran las termas (en el subsuelo del museo) o a poca distancia los restos de una casa romana, en donde el viajero puede observar espacios relacionados con la vida cotidiana, el comercio o las costumbres de sus antiguos habitantes.

Centro histórico de Badalona: modernismo

El centro histórico también merece disfrutarse sin prisas. Y los amantes del modernismo lo van a gozar gracias a edificios como la casa Agustí (del célebre arquitecto Lluís Domènech i Montaner), la casa Pavillard, Can Casacuberta o la fábrica Gottardo de Andreis-Metalgraf (la Llauna), entre otros. También se pueden apreciar las numerosas masías situadas por todo el término municipal, como la masía fortificada de Can Canyadó, o parte del patrimonio industrial, destacando la mítica fábrica Anís del Mono, fundada en 1868.

La mítica fábrica Anís del Mono fue fundada en 1868. / Istock / Manuel Milan

El viajero deberá salir del núcleo urbano y acercarse has la cordillera de Marina para visitar el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra, que recibió a personajes como los Reyes Católicos o Cristóbal Colón, y donde destaca un claustro gótico declarado Monumento Histórico-Artístico de Interés Nacional, y el antiguo poblado ibérico de Baitolo, desde donde se disfruta de unas excelentes vistas panorámicas y se pueden sacar unas fotos excelentes. Por cierto, si necesitas algunos consejos de experto, puedes leerlos aquí.

Monasterio de Sant Jeroni de la Murtra, en la cordillera de Marina. / Istock / KarSol Photo

Badalona también puede presumir de equipamientos culturales como el teatro Principal o el centro de artes escénicas teatro Zorrilla, que cuenta con una amplia oferta teatral y musical. Y, además, a lo largo del año se organizan festejos relacionados con las tradiciones catalanas y la cultura popular. La fiesta mayor, por ejemplo, tiene lugar el 14 y 15 de agosto, mientras que las fiestas de mayo (y en concreto el 10 de mayo, víspera de san Anastasio) son de gran interés debido a la tradicional quema del demonio en la playa y el festival de música Blues & Ritmes.

Tradicional quema del demonio en la playa en su versión infantil. / Istock / KarSol Photo

En definitiva, como decía Flakka en su canción Barcelona de rumba, ‘Barcelona cosa bona’, pero el viajero debería guardarse al menos un par de días para conocer otra de las ciudades más pobladas de Catalunya (sube y baja entre el tercer y cuarto puesto casi cada año) en una escapada diferente. Y es que Badalona puede presumir, entre otras muchas cosas, de un muelle junto al mar, una mítica fábrica de anís y uno de los cascos antiguos más singulares de España.