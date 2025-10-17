La ciudad mediterránea que tiene el paseo marítimo más bonito del mundo: con palacetes de la Belle Époque es la ciudad más infravalorada de España

Es un lugar donde las mañanas comienzan con luz dorada y las tardes se deshacen lentamente en tonos cobre con la caída del sol. Es difícil despedirse del verano en una zona costera como esta, en la que los días soleados se convierten en los vestigios de un verano que se niega a marcharse y que nos aporta toda la vida que necesitamos. ¿Acaso tu estado de ánimo está ligado a la cantidad de sol que recibes? Si la respuesta es sí, te entendemos perfectamente... Por eso no debes dejar de visitar una ciudad como esta, que a pesar de estar infravalorada, puede ayudarte a crear unos recuerdos perpetuos en tu memoria.