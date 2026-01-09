La ciudad medieval más bonita de España tiene un Conjunto Histórico único en el mundo y monumentos que deberían ser Patrimonio de la Humanidad
Tiene uno de los puentes más bonitos de todo el país, así como unos jardines llenos de magia.
A veces, cuando visitamos a una ciudad, quedamos tan maravillados con sus monumentos y su personalidad que nos marchamos completamente convencidos de que forman parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. La sorpresa está cuando, más tarde, buscamos el sitio que acabamos de visitar en internet y descubrimos que, increíblemente, no figuran en la lista.
Una de estas ciudades que inexplicablemente no posee ningún monumento declarado Patrimonio de la Humanidad la encontramos en el sur de la península, a hora y media de la ciudad de Málaga. Una ciudad que, si bien hoy día no figura en la lista, debería hacerlo más pronto que tarde.
En lo alto de un desfiladero
A medio camino entre las ciudades de Sevilla y Málaga se extiende una de las ciudades más especiales de toda Andalucía. Con una población actual superior a los 33.000 habitantes, Ronda fue constituida como tal durante la época romana, aunque la presencia humana en la zona se remonta al Paleolítico, siendo la Cueva de la Pileta (uno de los mejores exponentes del arte rupestre del Paleolítico en Andalucía) una excelente prueba de ello.
La ciudad se sitúa en lo alto de un desfiladero excavado por el río Guadalevín, extendiéndose a ambos lados del profundo tajo, lo que, junto a las casas de fachada blanca que dominan el pueblo, crea un escenario de lo más espectacular.
No es solo el aspecto geográfico lo que hace de Ronda una ciudad única; en ella también se encuentran algunos monumentos y edificios de gran belleza e importancia, los cuales, si viviéramos en un mundo justo, de seguro figurarían en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Puente Nuevo
Símbolo por antonomasia de Ronda, este monumental puente fue construido entre 1751 y 1793, después de que el primer puente que sorteaba esta zona del desfiladero se derrumbara, llevándose consigo la vida de una cincuentena de personas.
De una estructura más maciza y resistente, el puente actual tiene una altura de 98 metros, por lo que ofrece unas panorámicas de lo más espectaculares, además de hacernos sentir como si estuviéramos en una película medieval épica.
Baños Árabes
Este recinto termal, datado del siglo XIII, es una evidencia clara de la presencia musulmana en la ciudad. Considerado el mejor conservado de toda España, estuvieron enterrados hasta hace aproximadamente un siglo, por lo que casi todo lo que se mantiene de ellos es original.
El espacio se divide en tres zonas (fría, templada y caliente), las cuales se conforman con bonitos arcos de herradura, los cuales tienen aberturas en forma de estrella para dejar pasar la luz.
Puerta de Almocábar
Situada en la parte sur de la ciudad, en el casco antiguo, esta imponente puerta fue construida en el siglo XIII, durante la época musulmana. Está compuesta por tres puertas sucesivas, las cuales están flanqueadas por dos grandes torres semicirculares, las cuales se integran en la antigua muralla de la ciudad.
Casa del Gigante
Antigua vivienda de estilo nazarí, construida entre los siglos XIII y XIV, es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura islámica que podemos encontrar en el territorio. Bautizada en honor a los dos relieves de piedra que decoraban las esquinas del edificio (de los que hoy tan solo queda uno), se organiza alrededor de un patio central, muy típico de las casas andalusíes.
Jardines de Cuenca
Ubicados al borde del acantilado entre el Puente Nuevo y el Puente Viejo, estos hermosos jardines se inauguraron en honor al hermanamiento entre Ronda y Cuenca. Distribuidos en varias terrazas, ofrecen un agradable paseo rodeado de flores de todos los tipos, siendo las rosas unas de las grandes protagonistas, con más de 60 variedades.
Palacio de Mondragón
Joya de la arquitectura mudéjar-renacentista, se cree que fue construido en el siglo XIV para el rey Abd al Malik, hijo del sultán de Marruecos Abul Hassan. Más tarde, tras la Reconquista, los Reyes Católicos lo convirtieron en una de sus residencias. Construido alrededor de tres patios repletos de detalles mudéjares, además de dos pequeños jardines que ofrecen unas impresionantes panorámicas del entorno natural que rodea la ciudad, en la actualidad el palacio alberga el Museo Municipal, donde se explica la historia de Ronda.
Iglesia de Santa María la Mayor
Construida sobre la que era la Mezquita de Ronda, de la que aún conserva el mihrab, presenta una mezcla de lo más ecléctica de estilos arquitectónicos, combinando el mudéjar, el gótico y el renacentista. Catalogada como monumento, fue declarada Bien de Interés Cultural en 1931.
Cómo llegar
En caso de partir desde Málaga ciudad, el trayecto hasta Ronda no llega a la hora y media. La opción más rápida es a través de la A-357, hasta llegar a la A-367, que lleva hasta Ronda. Desde Sevilla, la opción más rápida, con un trayecto que no llega a las dos horas, es yendo por la A-376/5 hasta la A-384 y, posteriormente, la A-374.
Síguele la pista
Lo último