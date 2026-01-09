La ciudad medieval más bonita de España tiene un Conjunto Histórico único en el mundo y monumentos que deberían ser Patrimonio de la Humanidad

A medio camino entre las ciudades de Sevilla y Málaga se extiende una de las ciudades más especiales de toda Andalucía. Con una población actual superior a los 33.000 habitantes, Ronda fue constituida como tal durante la época romana, aunque la presencia humana en la zona se remonta al Paleolítico, siendo la Cueva de la Pileta (uno de los mejores exponentes del arte rupestre del Paleolítico en Andalucía) una excelente prueba de ello.