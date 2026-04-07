La ciudad medieval más imponente del mundo está en España: tiene la muralla románica mejor conservada de Europa, con 87 torreones semicirculares y muros declarados Patrimonio de la Humanidad

Sus casi 2.516 metros de perímetro forman un cuadrilátero irregular que ha llegado íntegro hasta hoy como un manual abierto de arquitectura defensiva. Desde 1985, su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial ha confirmado lo que los abulenses llevan generaciones sabiendo: estas murallas son un prodigio de la arquitectura militar medieval. Levantadas entre los siglos XI y XIV, conservan una continuidad casi milagrosa. Su perímetro, que se extiende a lo largo de más de dos kilómetros, está jalonado por 87 torreones semicirculares y nueve puertas monumentales que siglos atrás regulaban el acceso a la ciudad amurallada.