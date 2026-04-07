La ciudad medieval más imponente del mundo está en España: tiene la muralla románica mejor conservada de Europa, con 87 torreones semicirculares y muros declarados Patrimonio de la Humanidad
Esta muralla románica es una de las joyas más preciadas de la Península Ibérica por su excelente conservación a pesar del paso de los años.
En la meseta castellana se levanta una fortificación que ha desafiado al tiempo con una dignidad casi sobrehumana. El viajero que se acerca a la ciudad por primera vez ve cómo sus muros de piedra se mantienen intactos a pesar de los siglos y envuelven el casco histórico como uno de los símbolos más reconocibles del patrimonio español. La muralla que abraza la ciudad es una de las fortificaciones mejor conservadas del planeta: lleva dos milenios resistiendo al tiempo.
Pero la realidad es que el aventurero que llega a Ávila descubre mucho más que una fortificación imponente. Encuentra un conjunto urbano donde iglesias románicas, palacios nobles y una gastronomía de raíz castellana completan la experiencia. La muralla, sin embargo, es la gran protagonista: una obra que ha resistido guerras, cambios políticos y siglos de historia sin perder su esencia. La muralla de Ávila es literalmente la muralla románica mejor conservada de Europa. ¿La conocías?
Las excavaciones realizadas en su trazado han confirmado algo extraordinario: el recorrido actual coincide prácticamente con el de la muralla romana del siglo I d. C. A lo largo de veinte siglos, su estado ha variado, pero nunca ha desaparecido. Fue tras la reconquista de Toledo cuando Alfonso VI ordenó su reconstrucción, consolidada después bajo el reinado de Alfonso VIII. Estas intervenciones marcaron el inicio del periodo de esplendor de Ávila, cuando la ciudad multiplicaba su poder económico y simbólico.
La muralla románica mejor conservada de Europa se esconde en una ciudad medieval única
Sus casi 2.516 metros de perímetro forman un cuadrilátero irregular que ha llegado íntegro hasta hoy como un manual abierto de arquitectura defensiva. Desde 1985, su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial ha confirmado lo que los abulenses llevan generaciones sabiendo: estas murallas son un prodigio de la arquitectura militar medieval. Levantadas entre los siglos XI y XIV, conservan una continuidad casi milagrosa. Su perímetro, que se extiende a lo largo de más de dos kilómetros, está jalonado por 87 torreones semicirculares y nueve puertas monumentales que siglos atrás regulaban el acceso a la ciudad amurallada.
Los muros alcanzan los 12 metros de altura y hasta tres de grosor, y en ellos se advierte el uso ingenioso de granito local y de materiales procedentes de antiguas arquitecturas romanas y visigodas. Por si fuera poco, su adaptación a la topografía es tan precisa que la Catedral de Ávila integra su ábside en la estructura defensiva, un gesto que resume a la perfección la coexistencia entre espiritualidad y estrategia militar en la Edad Media.
Hoy, más de 1.700 metros del muro pueden recorrerse a pie, con accesos desde la Casa de las Carnicerías, la Puerta del Alcázar y la Puerta del Puente. Audioguías en varios idiomas (incluida una versión infantil) completan una experiencia que conecta al visitante con dos mil años de historia vigilante.
Otros monumentos de Ávila
Al cruzar cualquiera de sus puertas las calles se estrechan, las plazas surgen casi por sorpresa y los templos románicos salpican el casco histórico. Entre todos ellos destaca la catedral, un templo singular cuya construcción marcó el paso del románico al gótico en España. El corazón urbano late con fuerza en el Mercado Chico, donde está el Ayuntamiento y unos pasos más adelante, la plaza de Santa Teresa.
Y, recuerda mis palabras: es imposible caminar por Ávila sin cruzarse una y otra vez con la figura de Santa Teresa de Jesús: en esculturas, placas, rincones y, sobre todo, en el convento levantado sobre su casa natal. ¿Te lo perderías?
Síguele la pista
Lo último