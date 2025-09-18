La ciudad medieval española que ha sido elegida como el destino cultural más encantador y subestimado de Europa
Es hogar de uno de los mejores restaurantes del mundo y fue escenario de Juego de Tronos
En la confluencia de los ríos Ter, Onyar, Güell y Galligant se eleva la ciudad de Girona. Fue establecida por los romanos en una situación estratégica sobre la Via Augusta, y recibió el nombre de Gerunda.
La ciudad está plagada de historia. Tras la caída del Imperio Romano, siendo ya una ciudad cristiana, dependió de los monarcas visigodos hasta inicios del siglo VIII. Más tarde, a finales de ese mismo siglo, los gerundenses se entregaron al rey franco Carlomagno, que creó el condado de Girona.
Girona tuvo también una gran influencia hebrea, ya que a finales del siglo IX se instalaron en el centro de la ciudad alrededor de veinte familias hebreas.
Esto es lo que no te puedes perder de Girona
Girona es la ciudad ideal para pasar un fin de semana largo en familia, con amigos, en pareja, o por cuenta de uno mismo, y es que ofrece todo tipo de visitas y actividades culturales. Aquí va una pequeña selección de aquello que no puedes perderte en Girona.
La Catedral
En el centro histórico de Girona se alza su catedral, dedicada a Santa María y sede del obispado de Girona.
La catedral, que durante la ocupación musulmana fue transformada en mezquita, combina diferentes estilos arquitectónicos: la fachada y escalinata son de estilo barroco, la nave de estilo gótico, y el claustro y la torre de Carlomagno son románicas.
Si has visto la serie Juego de Tronos, es muy probable que reconozcas su escalinata y fachada, pues fueron el escenario de una de las escenas más memorables de la serie.
El Barrio Judío
Dentro del casco antiguo de la ciudad se encuentra el barrio judío, conocido en catalán como El Call, y que es el barrio judío mejor conservado de toda Europa.
El eje central del barrio es la Calle de la Força, que en su época contaba con una sinagoga, y es el mejor sitio por el que empezar a descubrirlo. Pero para conocer a fondo este barrio, lo más recomendable es hacer un tour con un guía turístico.
Los Baños Árabes
Si bien su nombre parece indicar que su origen está en la época de la presencia árabe en la península, los llamados Baños Árabes son una construcción de estilo románico de finales del siglo XII. El nombre lo reciben por su inspiración en las termas romanas y baños musulmanes, y por el sistema de calor por vapor de estilo árabe que utiliza.
En el interior de los baños hay diferentes zonas: la de agua fría, la sala tibia, la caliente, la sala del horno, y finalmente la caldera. El elemento más deslumbrador de todo el sitio es la cúpula de la sala fría, sostenida por ocho columnas, cada una con su propio capitel decorado.
Puente de Hierro
De un lado al otro del río Onyar, uno de los cuatro ríos que cruzan la ciudad, hay un seguido de puentes, cada uno con su diseño propio. El más conocido es quizás el Puente de Hierro, llamado también el Puente de las Pescaderias Viejas, que une el Barri Vell con los barrios nuevos.
Caracterizado por el metal de un color rojo muy llamativo, fue construido por la empresa de Gustave Eiffel y se inauguró en el 1877.
Monasterio de Sant Pere de Galligants
Cerca de la Catedral encontramos el Monasterio de Sant Pere de Galligants, una antigua abadía benedictina de estilo románico.
Destacan su bóveda central, sostenida por una serie de columnas terminadas con hermosos capiteles, el campanario de estilo lombardo, y el claustro, un claro ejemplo del románico catalán decorado con escenas bíblicas y motivos iconográficos.
El monasterio es, desde el 1857, la sede en Girona del Museo de Arqueología de Catalunya, con piezas que van desde la prehistoria hasta la edad media.
Un paseo para el más seriéfilo
Alrededor de la catedral encontramos la mayoría de calles y espacios que aparecieron en escenas de la serie Juego de Tronos; los más reconocibles de ellos la Plaza de los Jurados o la Pujada de Sant Domènec, ambos convertidos en la ciudad ficticia de Braavos.
Si eres fan de la serie, lo mejor para descubrir los diferentes puntos que aparecieron en la serie es perderse por sus calles e ir encontrándolos.
Para los que disfrutan comiendo
Girona, como cualquier ciudad de España, es una ciudad donde se come de primera, y además a un buen precio. Pero si eres alguien que disfruta de la comida, y en especial del arte de la cocina, Girona ofrece una de las paradas indispensables.
Fundado en 1986 por los hermanos Roca, el Celler de Can Roca ofrece a los más apasionados de la cocina un menú degustación que abraza, según palabras de los mismos Roca, la emoción y la sensorialidad, heredando la tradición en balance perfecto con la creatividad e innovación.
Temps de flors
Desde hace 70 años, Girona celebra cada primavera el Temps de Flors, un festival floral que transforma la ciudad, durante una semana, en un jardín efímero. Mayo es el mes perfecto para visitar sus calles, que se llenan de flores, decorando fachadas del centro histórico, la judería, hasta la catedral y su escalinata.
Además, durante los días del festival, la ciudad también ofrece todo tipo de actividades, como exposiciones, visitas guiadas, y música en vivo.
