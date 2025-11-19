La ciudad medieval de España perfecta para una escapada: capital del vino, con uno de los mejores quesos del mundo y una calle de tapas única

Más allá de la anécdota, la Herradura es el lugar al que hay que ir para tapear, que para eso es una de las zonas donde mejor se tapea de España. El recorrido es casi circular (como una herradura) y es este: desde la plaza de la Paz, hasta la calle Santo Tomás, continúa por la plaza de San Martín, hacia la calle de San Martín y finaliza justo donde todo empezó, en la plaza de la Paz.