La ciudad medieval de España perfecta para una escapada: capital del vino, con uno de los mejores quesos del mundo y una calle de tapas única
A solo 50 kilómetros de Logroño, la gran capital del tapeo.
En plena Rioja Alta, a solo unos 50 kilómetros de Logroño, se encuentra uno de esos destinos que son un sueño para los aficionados al buen comer y el buen beber. Una ciudad en la que todo gira en torno al vino.
Vamos a Haro, la capital del vino, vino de Rioja para se precisos. Una ciudad que aunque no lo parezca a simple vista, esconde un glorioso pasado medieval entre los muros de sus calles.
Rico patrimonio medieval
Su larga historia, cuyos orígenes se remontan al siglo X, puede verse hoy reflejada en los monumentos y palacetes que se suceden en la ciudad. De la iglesia de Santo Tomás, una imponente parroquia de estilo plateresco pero levantada sobre los cimientos de un templo anterior, al Torreón que se alza imponente junto al arco de San Bernardo.
El torreón, de piedra de sillería y gruesos muros, muy del estilo románico, es conocido por ser una de las puertas de acceso a la villa a través de su antigua muralla, aunque en su interior esconde un gran secreto: además de ser un museo de arte contemporáneo, en su parte superior cuenta con un espectacular mirador panorámico. Hay que subir para verlo.
La basílica de nuestra Señora de la Vega es otra de las joyitas del rico patrimonio histórico y arquitectónico de Haro, construida en el siglo X pero ampliada siglos después con un marcado estilo barroco, como se puede observar en el retablo del altar mayor, fechado en el siglo XVIII.
El barrio con más bodegas centenarias del mundo
Más allá de sus iglesias y basílicas, hay otro lugar al que los viajeros acuden en peregrinación cuando se visita Haro, y es el barrio de la Estación. Se conoce así a la zona que rodea la antigua estación de ferrocarril, creada en 1892 fruto de la necesidad de ampliación y expansión de mercados del vino de Rioja.
Una zona que, además de por ese magnífico edificio que es la estación de ferrocarril, hoy alberga la mayor concentración de bodegas centenarias del mundo. Un ecosistema de bodegas convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, miembro de la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) con su Ruta del Vino Rioja Alta.
Del vino al tapeo: la mejor calle para irse de tapas
Y luego está el barrio de la Herradura, conocido así por la silueta que dibujan sus calles vistas en un mapa, y que recuerdan a ese hierro que se pone en los cascos de yeguas y caballos para que caminen mejor.
Más allá de la anécdota, la Herradura es el lugar al que hay que ir para tapear, que para eso es una de las zonas donde mejor se tapea de España. El recorrido es casi circular (como una herradura) y es este: desde la plaza de la Paz, hasta la calle Santo Tomás, continúa por la plaza de San Martín, hacia la calle de San Martín y finaliza justo donde todo empezó, en la plaza de la Paz.
Además, es el barrio que concentra el casco histórico, por lo que además de tapear, es la mejor manera para conocer los lugares y edificios más emblemáticos de Haro. Imprescindible.
El mejor queso del mundo
Por si fuera poco, Haro acaba de entrar en otro mapa gastronómico: el de los quesos. Porque aquí se fabrica de manera artesanal uno de los grandes premiados en la última edición de los World Cheese Awards, celebrada en Suiza.
Se trata del queso Mezcla Curado Etiqueta Roja de Los Cameros, Lácteos Martínez, maestros queseros desde 1961. Un queso que ha vuelto del certamen con una medalla Super Gold bajo el brazo.
O lo que es lo mismo, la distinción que solo consiguen aquellos quesos que compiten por ser el mejor de los mejores quesos del mundo, un premio que este año ha obtenido un gruyère. No obstante, la quesería ha regresado de los Oscar del queso con siete medallas de plata más, lo que confirma que Haro, además de capital del vino, está a un paso de convertirse en la capital del queso. Ahí lo dejo…
