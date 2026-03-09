La ciudad medieval más bonita del mundo está en España: tiene monumentos que deberían ser Patrimonio de la Humanidad, una imponente fortaleza convertida en Parador y es Conjunto Histórico-Artístico

El carácter medieval de este pueblo de interior no ha caído en el olvido, a pesar de los años. Pocas localidades conservan con tanta fuerza la huella de su pasado, pero la realidad es que su oferta patrimonial es mucho más que fortalezas, muros de piedra y leyendas. El viajero queda cautivado por los sabores de su cocina (la localidad cuenta con restaurantes distinguidos por la Guía Michelin), así como por sus paisajes que teletransportan a otra época. Asimismo, el paso del tiempo ha convertido su principal fortaleza en uno de los Paradores más emblemáticos de España.