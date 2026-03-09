La ciudad medieval más bonita del mundo está en España: tiene monumentos que deberían ser Patrimonio de la Humanidad, una imponente fortaleza convertida en Parador y es Conjunto Histórico-Artístico
Las calles medievales de este destino conducen a leyendas e historias de siglos pasados que todavía se reflejan en la forma de vivir de sus vecinos: historiadores, aventureros y amantes de la época llevan años siendo atraídos por la magia de este emblemático lugar de la Península Ibérica.
El carácter medieval de este pueblo de interior no ha caído en el olvido, a pesar de los años. Pocas localidades conservan con tanta fuerza la huella de su pasado, pero la realidad es que su oferta patrimonial es mucho más que fortalezas, muros de piedra y leyendas. El viajero queda cautivado por los sabores de su cocina (la localidad cuenta con restaurantes distinguidos por la Guía Michelin), así como por sus paisajes que teletransportan a otra época. Asimismo, el paso del tiempo ha convertido su principal fortaleza en uno de los Paradores más emblemáticos de España.
La primera panorámica se la lleva el imponente castillo de la zona. Luego, el entorno invita a descender tranquilamente por sus calles empedradas. Una trama urbana conduce de forma natural hacia iglesias románicas como Iglesia de San Vicente o Iglesia de Santiago, esta última restaurada tras los estragos de la Guerra Civil Española y hoy convertida en centro de interpretación. Un enclave que responde a cultura, historia y patrimonio solo puede pertenecer a Sigüenza, un pueblo medieval ubicado en la provincia de Guadalajara.
El majestuoso patrimonio del pueblo medieval más bonito del mundo
Fue en el año 1965 cuando Sigüenza fue declarado como Conjunto Histórico-Artístico, distinción que reconoció su inmenso patrimonio medieval, destacando lugares emblemáticos como su catedral, el castillo de los Obispos y la Plaza Mayor. Y la realidad es que entre callejuelas y murallas aparecen también sorpresas civiles: portales medievales, pequeñas plazas animadas y edificios históricos como la Casa del Doncel, un raro ejemplo de arquitectura gótica civil. Su nombre remite a una de las figuras más célebres de la ciudad: el joven caballero Martín Vázquez de Arce.
¡Pero eso no es todo! La majestuosa Catedral de Santa María de Sigüenza es uno de los templos más singulares de Castilla. La piedra rojiza de su fachada impresiona, pero el verdadero tesoro se encuentra dentro: el célebre sepulcro del Doncel. La escultura muestra al joven noble reclinado, leyendo con serenidad, convertida en una imagen sorprendentemente moderna para finales del siglo XV.
Fuera del templo, la vida cotidiana de sus vecinos se abre en la Plaza Mayor, corazón urbano del lugar. Más abajo, el paseo continúa hasta la Alameda, un elegante jardín de inspiración francesa que conecta iglesias, monasterios y rincones para desconectar del ritmo de la plaza: entre ellos destacan la Ermita del Humilladero, el Monasterio de las Ursulinas y la discreta pero fascinante Iglesia de Santa María de los Huertos... Pero el verdadero atractivo del pueblo es su fortaleza convertida en Parador.
La fortaleza más imponente de España es ahora uno de los Paradores Medievales más emblemáticos
El imponente Castillo de Sigüenza domina el paisaje desde lo alto, como si aún vigilara los caminos que llegan hasta la ciudad. La fortaleza actual comenzó a levantarse en el siglo XII, poco después de la reconquista de la plaza por el obispo francés Bernardo de Agén en 1124, aunque el cerro había tenido funciones defensivas desde tiempos romanos y musulmanes. De aquella etapa islámica apenas quedan vestigios visibles, pero sí la certeza de que aquí existió una alcazaba.
Hoy el castillo permite atravesar murallas y patios que todavía permiten imaginar intrigas nobiliarias. En sus salones se recuerda también uno de los episodios más conocidos de su historia: el encierro de Blanca de Borbón, repudiada por el rey Pedro I de Castilla y recluida durante años entre estos muros. Más allá de la leyenda, el edificio sigue siendo el gran símbolo de la ciudad.
El propio Parador es también un destino gastronómico en sí mismo. Su restaurante se ha consolidado como uno de los grandes escaparates de la cocina tradicional castellanomanchega, con especial protagonismo para los asados y recetas populares como las migas. Y por si no fuera suficiente, a pocos kilómetros se encuentra el espectacular Parque Natural del Barranco del Río Dulce, un paraje de cañones, bosques y senderos que puede recorrerse a pie o en bicicleta.
En definitiva, situada a unos 80 kilómetros de Guadalajara y a poco más de 130 de Madrid, Sigüenza se presta perfectamente a una escapada desde la capital. ¿Te lo perderías?
