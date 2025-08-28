La ciudad medieval más bonita del mundo está en España, es Conjunto Histórico-Artístico y tiene monumentos que deberían ser Patrimonio de la Humanidad

Uno de los lugares más interesantes y con más historia de Sigüenza es la Casa Doncel. Este fue hogar del caballero y militar castellano Doncel, uno de los personajes más reconocidos de la ciudad que, además, sirvió a la familia Mendoza, un poderoso linaje de la nobleza de nuestro país. Por esta casa también han pasado otras familias con diferentes culturas y creencias. Uno de los ejemplos más representativos es el arco mudéjar policromado que se descubrió durante la restauración que llevó a cabo la Universidad de Alcalá. Otros elementos distintivos son las cenefas mudéjares que se pueden apreciar en el techo de la vivienda.