La ciudad medieval más bonita del mundo está en España, es Conjunto Histórico-Artístico y tiene monumentos que deberían ser Patrimonio de la Humanidad
Cuenta con una enorme variedad de monumentos históricos increíbles donde además, podrás alojarte en uno de los castillos más increíbles de España
España cuenta con innumerables ciudades y pueblos que son ideales para una escapada en estas últimas semanas de verano. La desconexión y el buen ambiente que se respira hacen de estos destinos los más buscados en los meses de verano. Existen pueblos tan únicos y con tanta historia que han sido declarados Conjunto Histórico-Artístico: Miranda del Castañar, Buibón, Maqueda... Pero de todos ellos hay uno que destaca por albergar monumentos tan increíbles que deberían ser Patrimonio de la Humanidad.
Nos desplazamos a Guadalajara para hablar de Sigüenza, en Castilla-La Mancha. Sigüenza es un municipio de aproximadamente 5.000 habitantes que presenta una amplia variedad de monumentos que visitar. Entre estas ubicaciones destacan el Castillo de Sigüenza, la catedral, la Plaza Mayor... y otras muchas paradas obligatorias que debes realizar durante tu viaje a Sigüenza.
En 2023, la Organización Mundial del Turismo (OMT) catalogó a esta ciudad como una de las mejores del mundo y en 2020, se presentó como candidata para que su Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza-Atienza fuese reconocido como Patrimonio de la Humanidad.
Qué ver en Sigüenza
Uno de los lugares más interesantes y con más historia de Sigüenza es la Casa Doncel. Este fue hogar del caballero y militar castellano Doncel, uno de los personajes más reconocidos de la ciudad que, además, sirvió a la familia Mendoza, un poderoso linaje de la nobleza de nuestro país. Por esta casa también han pasado otras familias con diferentes culturas y creencias. Uno de los ejemplos más representativos es el arco mudéjar policromado que se descubrió durante la restauración que llevó a cabo la Universidad de Alcalá. Otros elementos distintivos son las cenefas mudéjares que se pueden apreciar en el techo de la vivienda.
Paseando por sus preciosas calles podemos llegar a toparnos con la Iglesia de Santiago, una de las más antiguas del casco histórico de Sigüenza. Este monumento tan importante ha logrado sobrevivir a la Guerra Civil, por lo que algunas de sus partes se encuentran completamente en ruinas. No obstante, se está llevando a cabo un proceso de restauración por el que tratarán de reconstruir la iglesia de la forma más respetuosa posible, conservando siempre los detalles y elementos característicos originales. Actualmente, la Iglesia de Santiago se encuentra abierta al público y su entrada es totalmente gratuita.
Visitar la Plaza Mayor de Sigüenza es un auténtico viaje en el tiempo. Esta plaza fue el espacio más importante para la vida de los lugareños de la época, pues aquí se celebraba el mercado local, un lugar donde hace años se respiraba ocio y tradición. Actualmente, sigue siendo uno de los puntos más importantes de Sigüenza y en ella encontramos edificios tan importantes como el Ayuntamiento de la ciudad así como una amplia variedad de terrazas donde disfrutar del buen tiempo. Uno de los eventos más característicos que se celebran en esta plaza es el pregón que da comienzo a las fiestas de agosto.
Los dos imprescindibles de Sigüenza
Dentro del amplio catálogo de monumentos que visitar en Sigüenza hay dos que destacan por encima del resto: la catedral y el castillo. Este último es una de las ubicaciones más impresionante e importantes de esta ciudad. A lo largo de su historia, por esta increíble fortaleza han pasado decenas de figuras importantes con culturas y religiones muy diversas. El castillo ha sufrido ampliaciones y modificaciones hasta llegar a lo que es hoy: un parador donde poder alojarse y hacer de este viaje una experiencia mucho más completa.
Por otro lado, tenemos la Catedral de Sigüenza. Su origen se remonta al año 1121 y presenta un tipo de arquitectura que une el románico y el gótico. Uno de los primeros elementos que podemos ver al acercarnos a ella, son las dos imponentes torres situadas a los laterales de la entrada. En su interior se aprecia una enorme cantidad de detalles ornamentales además de varias capillas. Actualmente, podemos encontrar alrededor del claustro diferentes salas que albergan objetos de gran interés como la Anunciación del Greco o una colección de tapices flamencos.
Cómo llegar a Sigüenza
Para llegar a la localidad de Sigüenza en Castilla-La Mancha, en caso de salir desde la ciudad de Guadalajara tomaremos las vías A-2 y CM-1101. Mediante esta ruta, nuestro viaje será de aproximadamente 50 minutos. Por otro lado, en caso de salir desde Soria, la mejor ruta será por la carretera A-15, que nos llevará alrededor de 1 hora y 10 minutos.
