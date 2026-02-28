Ni Roma, ni Sevilla: la ciudad con más iglesias por habitante tiene más de 6.000 años de historia, alberga patrimonio renacentista y barroco, tiene paisajes kársticos y es famosa por su postre tradicional

Mucho antes de que existieran sus iglesias, ya había vida en este territorio. A las afueras de la ciudad se encuentran los Dólmenes de Antequera, un conjunto megalítico formado por el dolmen de Menga, el de Viera y el tholos de El Romeral, construidos entre 2.500 y 2.000 años a.C. Estos monumentos funerarios son una de las muestras más destacadas del megalitismo europeo y fueron declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2016.