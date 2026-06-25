La ciudad española que inspiró a Mozart para componer una de sus óperas más famosas: con tres monumentos Patrimonio de la Unesco, es la ciudad donde se ambientan más óperas del mundo

Una de las últimas óperas compuestas por el mayor genio musical de todos los tiempos, Don Giovanni es la tercera obra escrita por Mozart más representada en todo el mundo, siguiendo a La flauta mágica y Las bodas de Fígaro. Ambientada en el siglo XVI, cuenta la historia del famoso Don Juan, un joven noble, arrogante y promiscuo de la Sevilla de la época. Aunque parezca mentira, esta no es la única ópera que toma la ciudad andaluza como escenario; de hecho, Sevilla es la ciudad en la que tienen lugar más óperas de todo el mundo.

La Giralda vista desde una calle del barrio sevillano de Santa Cruz / Istock / arcady_31

Junto con la obra maestra de Mozart, óperas como La forza del destino de Verdi, Carmen de Bizet, o El barbero de Sevilla de Rossini (y así hasta llegar al centenar) tienen lugar en Sevilla, que a lo largo de su historia ha inspirado a infinidad de artistas. Esto tampoco es de mucho extrañar, pues con tan solo pasearte por las calles de la ciudad sentirás cómo te adentras a un lugar completamente diferente a todo lo conocido.

Adriana Fernández

Ciudad monumental como ninguna otra

Como es fácil deducir, los principales atractivos de Sevilla son los tres monumentos arquitectónicos que forman parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad. Declarados como tal por la UNESCO en el año 1987, estos tres son la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo General de Indias. Además de conformar un admirable conjunto monumental en el corazón de la ciudad, son testimonios excepcionales de la historia de Sevilla, tanto de la civilización almohade por parte de la catedral y el Alcázar, como la época de las colonias españolas en América en el Archivo de Indias.

El Archivo General de Indias / Istock / roman_slavik

Patrimonio único

Considerada una de las mayores catedrales del mundo y el templo gótico más grande de Europa, la Catedral de Santa María de la Sede data de comienzos del siglo XV y es especialmente reconocible por la torre de la Giralda, un antiguo minarete islámico convertido en campanario cristiano durante el Renacimiento. Aparte de por sus gigantescas dimensiones, la catedral es conocida por ser el lugar donde reposan los restos mortales de Cristóbal Colón.

Cerca de la Catedral se erige el Real Alcázar, uno de los monumentos más impresionantes del mundo, en el que se mezclan las arquitecturas islámica, mudéjar, gótica, renacentista y barroca. Famoso también por su aparición en la serie Juego de Tronos, los orígenes del Alcázar se remontan al siglo X. Desde la época de la reconquista, el conjunto de palacios y jardines ha servido como residencia oficial de la familia real española.

Alcazar de Sevilla / Istock

Originalmente la Lonja de Mercaderes, el Archivo General de Indias comenzó a construirse a finales del siglo XVI. Fue en el siglo XVIII, bajo el mandato de Carlos III, que el edificio fue declarado la sede del Archivo General de Indias. Desde entonces, aquí se guardan valiosos documentos que permiten recrear la historia de la relación de España con las antiguas colonias en el continente americano.

Un paseo muy especial

Quizás la plaza más emblemática de todo el país, en el centro de la ciudad se extiende la Plaza de España. Escenario de cantidad de películas, destaca por su diseño de puro estilo andaluz con influencias renacentistas y mozárabes. Además, en las épocas de más calor, es un muy buen lugar para refugiarse, tanto por la sombra de sus grandes galerías como el aire fresquito que ofrece hacer un paseo en barca por el canal.

La ciudad española que ha inspirado centenares de óperas a lo largo de la historia / Istock / Massimo Santi

Algunos monumentos destacados que también hay por la ciudad son la Casa de Pilatos, un palacio sevillano del siglo XVI que mezcla elementos renacentistas, góticos y mudéjares; las “Setas de Sevilla”, una de las construcciones más peculiares de la ciudad; o la Torre del Oro, un remanente de las murallas árabes que antiguamente rodeaban la ciudad.

Continuando con el paseo por las calles de la ciudad, podrás descubrir las maravillas de los icónicos barrios de Santa Cruz y Triana, perfectos para conocer a fondo la vida del día a día de la ciudad y el lugar idóneo para disfrutar de la gastronomía local.