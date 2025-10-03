La ciudad más infravalorada de Europa está en España: la llaman la Cuba europea y tiene un núcleo urbano fundado hace 3.000 años
Un influencer británico ha visitado España y ha flipado con esta ciudad que, sorprendentemente, no tenía fichada en su radar viajero.
El sur de España esconde la que dicen que es la ciudad más antigua de Occidente. Un núcleo urbano fundado por los fenicios hace más de 3.000 años en un rinconcito abierto al mar en plena costa atlántica de Andalucía.
Y aunque son muchos los pueblos y civilizaciones que han pasado por ella desde su nacimiento, para quienes la visitan hoy por primera vez, ven en ella un parecido razonable con otra ciudad situada al otro lado del océano Atlántico, Cuba, a 7.406 kilómetros para ser precisos.
Está en España, pero parece una ciudad de Cuba
El malecón de La Habana es, posiblemente, uno de los rincones más conocidos de Cuba, y lugar icónico para cualquier viajero que haya puesto un pie en la isla. Y en España dicen que está su hermano gemelo: el paseo marítimo de Cádiz.
Se parecen porque ambos están en el corazón de la ciudad, formado por un entramado de callejuelas y callejones estrechos, pavimentados y flanqueados por idénticas fachadas de estética colonial.
Y no es el único parecido. Se trata de dos ciudades en las que resiste el legado defensivo de sus orígenes. Su aspecto fortificado recuerda aquel pasado en el que tuvieron que defenderse de ataques piratas y militares, cuando ambas tuvieron en el comercio su principal fuente de ingresos.
Además, ambas tienen catedral, y con parecidos más que razonables. La Catedral de la Santa Cruz de Cádiz y la Santa Metropolitana Iglesia Catedral de La Habana: las dos son de estilo barroco, construidas en el siglo XVIII y situadas en una plaza de la zona más antigua de la ciudad. Dos grandes ejemplos del rico patrimonio histórico en sus respectivos lugres de origen.
La ciudad española desde la que se fundó La Habana
Si Cádiz recuerda tantísimo a La Habana es porque de su puerto salieron las naves rumbo a las Américas en plena época de descubrimientos a finales del siglo XV. De hecho, La Habana surge en el siglo XVI con el asentamiento de los colonos españoles que llegaron hasta la isla del Caribe, llevando el estilo arquitectónico y costumbres españolas hasta la isla.
Es por eso que lo realmente correcto sería decir que La Habana es como una pequeña Cádiz en el continente americano. Pero como todo en la vida, el factor sorpresa depende de cuál sea la ciudad que se visita por primera vez. Esa es la clave.
Y eso es lo que le ha pasado al tiktoker británico Rob Adcock (tiene más de 40.000 seguidores en Instagram), que al parecer desconocía la existencia de esta histórica ciudad del sur de España. Su sorpresa ha sido mayúscula, tanto, que no se ha conformado solo con compararla, muy acertadamente, con La Habana, sino que se ha atrevido a decir que es una de las ciudades más infravaloradas de Europa.
“La idea de que más gente no esté hablando de esto parece que debería ser un delito criminal real”, apunta en un reel publicado en sus redes sociales. “No podría haberte dicho nada acerca de este lugar antes de que llegara aquí, pero no dejo de querer hablar sobre eso a cualquiera que me escuche”. No podemos estar más de acuerdo, porque Cádiz es una de las joyas que sí o sí hay que descubrir en España, y en Europa.
