La ciudad más infravalorada de España tiene una de las mejores arquitecturas del mundo, playas increíbles y montañas espectaculares
Un plan ideal que junta dos mundos: playa y montaña, perfecta para despedir el verano de la mejor manera.
Para este último fin de semana de agosto es indispensable despedirlo de la mejor manera posible. Si hablamos de playas increíbles, ambiente único y clima excepcional, sin duda estamos hablando del este de España. Ciudades como Barcelona, Gerona o Castellón de la Plana destacan por encima del resto por ser los destinos más populares desde hace años, aunque hoy o traemos una ciudad que no tiene nada que envidiarles.
Un panorama arquitectónico increíble que, junto con la hospitalidad de sus habitantes, hará que quieras que esta última semana de verano dure para siempre. Está situada muy próxima, no solo a una amplia variedad de playas, sino también a uno de los panoramas de montaña más impresionantes de nuestro país. Su oferta de planes por la ciudad parece infinita y sin duda, no te querrás ir sin visitar alguna de sus playas o paisajes naturales.
Qué ver en Reus
La ciudad de Reus destaca por muchas cosas, pero algo que llama la atención desde el principio es su arquitectura. Esta localidad cuenta con una gran cantidad de edificios con una amplia variedad de estilos arquitectónicos. Uno de los más impresionantes es la Casa Navàs, uno de los mejores ejemplos de modernismo europeo. Este imponente edificio, muy similar a un palacio, fue diseñado por Lluís Domènech i Montaner para un comerciante de tejidos de la época. Llaman la atención elementos como sus vidrieras o el mobiliario del interior del edificio, y actualmente es visitable por medio de una visita guiada de aproximadamente 55 minutos.
Otro de los edificios más curiosos de la ciudad de Reus es el Institut Pere Mata, también obra de Domènech i Montaner. Fue construido entre los años 1898 y 1990, y aunque no lo parezca, esta obra arquitectónica es un hospital psiquiátrico. Es uno de los primeros hospitales psiquiátricos que se construyeron con este estilo, además de uno de los más importantes de Europa. Actualmente, no toda la construcción cumple su función de hospital, pues algunas zonas se han rehabilitado a modo de museo y es perfectamente visitable.
La iglesia prioral de Sant Pere, la más antigua de la ciudad, es otra de las más llamativas e importantes de Reus. Esta no presenta un estilo arquitectónico modernista, sino gótico tardío, algo que notaremos en el momento en que visitemos sus diferentes salas. En esta iglesia están presentes dos grandes figuras de la historia: Gaudí y Mariano Fortuny. El primero está recordado a modo de placa en la primera capilla a mano izquierda. Por otro lado, de Mariano Fortuny encontramos su corazón con una inscripción: “Dio el alma al cielo, su fama al mundo, el corazón a su patria”.
Sol y playa en Reus
La localidad de Reus se encuentra muy próxima a diferentes playas de la Costa Dorada. Una de las más tranquilas y limpias es la Platja de la Llosa, a 20 minutos en coche. Su arena es blanca y fina, además de ser una de las más cuidadas de la zona. Es ideal para visitar acompañado de niños, pues su oleaje no es demasiado fuerte y cuenta con una amplia variedad de espacio, además de diferentes servicios como socorrista, vigilancia, aseos o duchas.
La Platja de Vilafortuny está ubicada muy cerca de la Platja de la Llosa. De igual manera, esta playa cuenta con una amplia variedad de servicios como duchas o aseos, a la vez que ofrece comodidades como alquiler de hamacas y sombrillas, además de una zona con juegos y actividades infantiles, ideal para los más pequeños.
Algunas otras playas que visitar durante la estancia en Reus son: Capellans, Llenguadets, Llarga, Cambrils Platja, Miracle... Todas de una calidad y cuidado excepcional, lo que las hace un plan perfecto para aprovechar los últimos rayos de sol de este verano.
Planes de montaña cerca de Reus
Para los que prefieren ponerse las botas y disfrutar de paisajes montañosos únicos, Reus también se presenta como una opción perfecta. A menos de 1 hora en coche podremos llegar a las Montañas de Prades, un panorama natural que tienes que visitar al menos una vez. Este complejo de montañas abarca las zonas de Alt Camp, Baix Camp, Conc de Barberà y el Priorato en Cataluña, y cuenta con una larga lista de actividades que realizar.
Una de ellas es la visita al pueblo abandonado de La Mussara. La historia de este pueblo dejó de escribirse en 1961, año donde Franco lo anexó a Vilaplana. La Mussara tiene una de las mejores vistas a la comarca del Baix Camp algo que, desde hace años, ha despertado curiosidad a muchos de los que la visitan. En esta zona se respira paz, tranquilidad y, aunque esté abandonado, múltiples especies se han adueñado del lugar y hacen de este espacio uno de los más vivos de la zona.
Un lugar que sin duda te dejará con la boca abierta es Els Avencs de La Febró, unas impresionantes grietas naturales creadas a causa de la erosión y el paso del tiempo. Este es uno de los espacios más increíbles de la zona y es perfecto para pasear por sus pequeños recovecos, un lugar muy similar a un enorme laberinto de piedra. Visitar esta zona puede ser muy entretenido, pero también peligroso, por lo que es importante ir siempre bien equipado: ropa adecuada para la exploración, comida, botella de agua... incluso algún objeto punzante en caso de emergencia.
Después de esta aventura, lo que más apetece es darse un baño en las limpias aguas de Els Gorgs de La Febró, un pequeño oasis natural ideal para refrescarse. Cuenta con una impresionante cascada perfecta para relajarse después de una larga aventura por este precioso entorno natural.
Cómo llegar a Reus
Para llegar a la ciudad de Reus, en caso de salir desde Barcelona, la mejor ruta será la vía AP-7. Este viaje nos llevará aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Por otro lado, al igual que desde Barcelona, si salimos desde Castellón la mejor ruta será la AP-7, aunque la duración del viaje aumenta. Desde este punto tardaremos aproximadamente 2 horas en llegar a Reus.
