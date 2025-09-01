La ciudad más infravalorada de España tiene una de las mejores arquitecturas del mundo, playas increíbles y montañas espectaculares

La ciudad de Reus destaca por muchas cosas, pero algo que llama la atención desde el principio es su arquitectura. Esta localidad cuenta con una gran cantidad de edificios con una amplia variedad de estilos arquitectónicos. Uno de los más impresionantes es la Casa Navàs, uno de los mejores ejemplos de modernismo europeo. Este imponente edificio, muy similar a un palacio, fue diseñado por Lluís Domènech i Montaner para un comerciante de tejidos de la época. Llaman la atención elementos como sus vidrieras o el mobiliario del interior del edificio, y actualmente es visitable por medio de una visita guiada de aproximadamente 55 minutos.