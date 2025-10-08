La ciudad más infravalorada de España: es una joya desconocida del Modernismo y el Art Decó (y no está en Cataluña)
Para sorpresa de muchos, es la segunda ciudad con más obras modernistas de España, solo por detrás de Barcelona.
Ciudad mediterránea, pero no continental; modernista, aunque no está en Cataluña; y fortificada, tan bien conservada que de hecho es la ciudad medieval más completa a ese lado del mar. Y sin embargo, este destino sigue siendo un misterio para la mayoría de viajeros.
Si fuésemos en línea recta, está a poco más de una hora de distancia de la España, y la ciudad más próxima es Málaga; eso sí, si fuésemos en avión. Porque el lugar del que hablamos está en el norte de África, en un cabo privilegiado entre Marruecos y el mar de Alborán. Y no es otro que Melilla, una rara avis enclavada en el corazón del Rif.
Por qué es una ciudad tan infravalorada
La distancia geográfica no debería ser un motivo para no tener a Melilla en el radar de las escapadas a destinos cercanos. Sin embargo, parece el principal escollo a salvar para no descubrir esta ciudad repleta de historia y un legado patrimonial tan rico como bien conservado.
Su posición geográfica, sobre un peñón rocoso abierto al mar, ha determinado su lugar en la historia desde tiempos inmemoriales. Levantada en el cabo de Tres Forcas, cuenta con un núcleo de población que no llega a los 90.000 habitantes (como Fuengirola, Orihuela o Rubí, por comparar).
Aunque es su multiculturalidad lo que más llama la atención, sobre todo en los tiempos que corren… Iglesias, sinagogas, mezquitas y hasta templos hindús salpican esta ciudad en la que conviven en armonía hasta cuatro religiones: cristinaos, musulmanes, hebreos e hindúes.
De su fortaleza medieval al legado modernista
La fortaleza es posiblemente uno de los legados arquitectónicos del pasado más llamativos de Melilla. Dentro se encuentra Melilla La Vieja, como se conoce a la ciudadela amurallada que alberga el casco histórico de la ciudad, construida entre los siglos XVI y XVIII.
Con una longitud de unos dos kilómetros, de lado a lado, es una de las fortificaciones más grandes de toda España. Y basta un paseo para encontrarse con aljibes, fosos, cuevas, minas, fuertes, iglesias… desde la época de los romanos y musulmanes, hasta el Gótico.
Fuera, en la zona que se conoce como el ensanche, el paisaje urbano y arquitectónico cambia por completo. Y es que el patrimonio de Melilla extramuros está considerado como uno de los mejores exponentes del estilo modernista de España de principios del siglo XX, solo superado por la ciudad de Barcelona.
Los mejores ejemplos del modernismo en Melilla
Melilla es como un museo urbano al aire libre, repleto de fachadas elegantes y coloristas, repletas de formas curvas, motivos florales, forjados y acristalamientos. Según el Patronato de Turismo, hay más de 900 edificios modernistas catalogados y tienen razón quienes dicen que recuerda mucho a la Barcelona de Gaudí: el responsable de toda esta riqueza arquitectónica fue un discípulo del genio del Modernismo catalán, Enrique Nieto.
A principios del siglo XX, Nieto se encargó de introducir este estilo artístico en la ciudad, concentrado en buena medida en lo que hoy se conoce como el ‘Triángulo de Oro’. Arranca en la plaza de España, y reúne edificios icónicos del Modernismo y el Art Decó en Melilla, como el Palacio de la Asamblea, la Casa de los Cristales, la Cámara de Comercio o el edificio de La Reconquista. Para quienes los contemplan por primera vez, son toda una sorpresa.
