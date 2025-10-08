La ciudad más infravalorada de España: es una joya desconocida del Modernismo y el Art Decó (y no está en Cataluña)

Si fuésemos en línea recta, está a poco más de una hora de distancia de la España, y la ciudad más próxima es Málaga; eso sí, si fuésemos en avión. Porque el lugar del que hablamos está en el norte de África, en un cabo privilegiado entre Marruecos y el mar de Alborán. Y no es otro que Melilla, una rara avis enclavada en el corazón del Rif.