La primera ciudad del imperio romano fundada fuera de Italia está en España: tiene un gran anfiteatro y se puede visitar gratis

Visitar Itálica es gratis, pero lo más curioso de todo es que este lugar de incalculable valor todavía no está incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, aunque son muchas las instituciones que ya lo han pedido, con el fin de que se reconozca su valor universal y el legado que supone para la humanidad. De lo que sí puede presumir es de haber salido no una, sino dos veces en la célebre saga de Juego de Tronos, la serie que convirtió Itálica en el pozo de los Dragones de Desembarco del Rey.