La ciudad con más iglesias románicas del mundo está en España: 24 templos, un castillo y dos palacios en un lugar declarado Conjunto Histórico-Artístico

El punto de referencia inevitable es la Catedral de Zamora, iniciada en el siglo XII. A diferencia de otras catedrales románicas españolas, su rasgo más reconocible es la cúpula gallonada que recuerda a modelos bizantinos y que la distingue de cualquier otro templo de la Península. Yo diría que es una catedral con una enorme personalidad. Además, su ubicación junto al río Duero y su relación directa con el castillo y las murallas refuerzan la idea de Zamora como ciudad-fortaleza medieval.