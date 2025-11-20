La ciudad con el hallazgo visigodo, romano y musulmán más impresionante de Europa: está debajo de una catedral y mezcla 11 siglos en un espacio

De la primera época de la ciudad que destruyó Pompeyo en el 75 a.C. para luego volver a levantar, se conservan un santuario de Asclepios, un Horreum y unas termas. De años posteriores están la curia, la basílica y el porticado del foro, así como las vías por las que caminaban antaño los habitantes de la urbe. De la época musulmana se exponen una noria, un patio con lavadero y parte de la fortificación, así como el edificio de La Almoina para ayudar a los pobres.