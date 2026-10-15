La ciudad con el hallazgo romano, musulmán y visigodo más impresionante de Europa está en España: mezcla 11 siglos en un espacio y está debajo de una catedral

Encima de esas termas, sin salir de un cuadrado de apenas cincuenta metros de lado, se amontonan casi dos mil años de ciudad. Una calzada romana con su cloaca, un foro con su curia, un baptisterio de los primeros cristianos, el muro de un alcázar musulmán y los cimientos de la institución medieval que acabó dando nombre al solar. No es que cada una de esas culturas pasara por Valencia, eso lo hicieron por toda España. Lo raro, lo que convierte este sitio en algo distinto, es que todas dejaron su rastro exactamente en el mismo punto, una capa sobre otra, sin moverse un metro.

Están al lado de la Catedral de Valencia. / Istock

Y hoy se pueden ver juntas, en penumbra y bajo el suelo, mientras arriba la gente cruza la plaza sin sospechar lo que tiene debajo de los pies. Ese yacimiento es el Centro Arqueológico de la Almoina, y está justo al lado de la catedral de Valencia.

Adriana Fernández

Aquí empezó Valentia

La historia arranca en el año 138 antes de Cristo, cuando el cónsul romano Décimo Junio Bruto fundó aquí Valentia y asentó a un grupo de soldados veteranos. De aquella primera ciudad, el yacimiento guarda una página dura: Pompeyo la arrasó en el año 75 antes de Cristo durante las guerras civiles de Roma, y las excavaciones sacaron a la luz los esqueletos de varios soldados ejecutados, una escena de violencia que lleva dos mil años parada en el sitio.

Termas romanas de La Almoina / Wikicommons. Rafa Esteve

Valencia renació con Augusto, y de esa época imperial es casi todo lo que más impresiona al bajar. Se camina sobre el cardo y el decumano, las dos calles que cruzaban la ciudad romana, con su empedrado y la gran cloaca aún a la vista. Se reconocen el foro, el corazón político, con la planta completa de la curia donde se reunían los magistrados, y el ninfeo. Y están las termas, las más antiguas conservadas en toda la Península, con sus suelos de piezas cerámicas en forma de escama. Para quien llega sin saber latín ni arqueología, el plan es sencillo y potente: pisar, a través del suelo, la misma calle por la que caminaba un valenciano hace veinte siglos.

La huella de los primeros cristianos

Suba un estrato y cambia el mundo. Sobre la ciudad romana se levantó, en época visigoda, un conjunto religioso que convirtió este rincón en el centro espiritual de la Valencia antigua. Aquí se conserva un baptisterio de mediados del siglo VI, donde se bautizaba por inmersión, y un ábside en forma de herradura del siglo VII rodeado de un cementerio, porque enterrarse cerca de un lugar sagrado era un privilegio. Apareció también una tumba doble con su ajuar, de esas que cuentan más de una vida que muchos documentos.

Vasijas del Centro Arqueológico de la Almoina / Wikicommons. Simon Burchell

Todo este espacio está ligado al culto a San Vicente Mártir, el patrón de la ciudad, torturado en Valencia a comienzos del siglo IV, y explica por qué durante siglos este fue el solar más venerado de la urbe. No hace falta ser creyente para entenderlo sobre el terreno: la gente se enterraba, se bautizaba y rezaba siempre en el mismo punto, generación tras generación.

El alcázar musulmán y por qué se llama la Almoina

Cuando Valencia pasó a ser la Balansiya musulmana, este sitio siguió siendo el centro del poder. De aquella etapa queda a la vista el muro de un alcázar del siglo XI, el palacio desde el que se gobernaba la ciudad, visible nada más entrar en la sala. La continuidad es lo llamativo: donde los romanos pusieron el foro y los visigodos la catedral, los musulmanes levantaron el palacio del gobernador, siempre el mismo solar como núcleo de mando.

Restos del Centro Arqueológico de La Almoina / Wikicommons. Simon Burchell

El nombre, que despista a quien no es de Valencia, llega después. Tras la conquista cristiana de Jaume I, en el siglo XIII, se instaló aquí la Almoina, una institución de caridad fundada en 1303 que repartía pan y limosna a los pobres de la ciudad; "almoina" significa limosna en valenciano. Aquel edificio benéfico, demolido en el siglo XIX, es el que ha dado su nombre a la plaza y al museo que hoy guarda todo lo anterior.

Cómo se visita y qué hay al lado

El Centro Arqueológico de la Almoina abrió al público en 2007, después de veinte años de excavaciones, y ocupa unos 2.500 metros cuadrados bajo la plaza. El recorrido se organiza en torno a aquellas dos calles romanas, el cardo y el decumano, y se apoya en recursos audiovisuales que ayudan a entender qué se está mirando, porque sin ellos un foro y un baptisterio superpuestos pueden parecer un amasijo de piedras. Desde arriba, la plaza se cubrió con una lámina de agua que deja pasar la luz hacia las ruinas, de modo que el yacimiento asoma a la ciudad incluso para quien no baja.

Plaza de Santa María y Catedral de Valencia. / Istock / Brian Kinney

Y lo mejor para el viajero es que no hay que desplazarse para completar el día, porque está todo pegado. A un paso queda la catedral de Valencia, con la capilla que guarda el Santo Cáliz, la reliquia que muchos identifican con el grial, y la torre del Micalet para subir a ver la ciudad desde arriba. Al otro lado se abre la plaza de la Virgen, el salón de la Valencia histórica, con la basílica y la fuente del Turia. En unos cientos de metros se encadena lo que al yacimiento le costó dos milenios amontonar.

Porque esa es la idea con la que uno sale de la Almoina: que Valencia no se mudó nunca. Nació en este cuadrado de tierra el año 138 antes de Cristo y ahí sigue, con cada época construida encima de la anterior, hasta la plaza por la que hoy pasa la gente con prisa, sin mirar al suelo.