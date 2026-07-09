La ciudad favorita del norte de España para jubilarse es el paraíso de las termas: un lugar barato, tranquilo y con un centro histórico sin cuestas que es perfecto para recorrer a pie

La jubilación es una etapa vital clave, un gran paso en la vida. Mientras que algunos buscan experiencias a flor de piel, adrenalina y vivir al máximo como nunca antes, una gran parte de la población prefiere planes más tranquilos rodeados de naturaleza. Aquí, en Viajar, te recomendamos uno de los mejores destinos de Galicia, Ourense. Un lugar perfecto para relajarse con el sonido de sus ríos y disfrutar de las vistas a un entorno natural único y verde.

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Si piensas en Ourense, enseguida te vienen a la cabeza sus aguas termales, como la Burga de Abajo, una famosa fuente neoclásica. Los científicos tienen claro que este fenómeno se debe a la composición granítica del suelo, el agua de la lluvia se filtra por las grietas, se calienta en el interior de la tierra y aflora a la superficie a temperaturas de entre 40 y 70 grados centígrados debido a las distintas presiones.

Vistas aéreas de Ourense / Istock / MediaProduction

Se cuenta que estos chorros hirviendo vienen directamente de los pies del Santo Cristo de la Catedral de Ourense y que por eso el agua es milagrosa. En la cultura popular se cuenta la historia de Ana Manana, un ser fantástico con forma de mujer hermosa que, según la leyenda, vivía en las fuentes del pozo Maimón.

Aguas termales públicas en Ourense, Galicia, España / Istock / Eloi_Omella

Ourense: un auténtico paraíso cultural

Está considerada una de las mejores ciudades de España para jubilarse, destacando por su bajo coste de vida y su alta calidad de vida, que incluye zonas termales gratuitas. Aparte de sus famosas aguas termales, Ourense es un auténtico paraíso cultural. Una parada indispensable es la Catedral de San Mariño, se encuentra ubicada en el centro histórico. El Pórtico del Paraíso, es la joya más famosa de la catedral.

Entrada de Ourense catedral, España / Istock / percds

Si quieres un paseo relajado y lleno de cultura, un paseo por la Plaza Mayor, las callejuelas del centro, la zona de la iglesia de Santa Eufemia, la Praza do Ferro y los bares de tapas, es uno de los mejores planes que puedes hacer en esta ciudad sin duda alguna. Y si quieres un buen plan gastronómico, el mercado de abastos, es uno de los mejores planes para degustar los productos local y artesanales de Ourense, ideal para combinarlo con el casco viejo.

Pulpo feira "Estilo" / Istock / percds

Para bañarte y darte un buen chapuzón, una de las termas más famosas es la terma A Chavasqueira. Esta terma, además de una de las más antiguas, es una de las más cercanas al centro de Ourense, lo que la hace muy accesible y popular entre sus habituales. Es el primer complejo en el Paseo Termal del río Miño, a unos metros más allá del Puente del Milenio.

Baños romanos naturales al aire libre con vapor caliente y agua termal, baños termales de Chavasqueira, en Ourense, España / Istock / PauloMachado

Son piscinas al aire libre hechas en piedra que conservan el agua a unos 40º de temperatura. Cuenta con vestuarios, consignas para guardar la ropa y hasta una zona para tomar el sol cuando el tiempo lo permite. Se las conoce también como las “Caldas del Obispo”, por el empeño que tuvo el cardenal Quevedo en crear estas piscinas para que los enfermos que iban al viejo balneario pudieran tratarse.