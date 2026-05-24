La ciudad favorita de los mayores de 60 años está en el levante español: con preciosas playas de ensueño, tiene un ambiente medieval encantador

El paseo marítimo, el puerto, las playas y el casco medieval de este rincón de Castellón se conectan a pie y te dejan recorrer buena parte de la ciudad sin necesidad de que tengas que hacer grandes desplazamientos, un gran punto a favor cuando quieres dejar atrás el ritmo ajetreado y priorizas la comodidad por encima de largas jornadas que te dejan agotado al final del día.

Vista aérea de Peñíscola / Istock / t

Esa comodidad es precisamente una de las razones por las que muchos viajeros mayores eligen Peñíscola frente a otros destinos más masificados del Mediterráneo. Aquí el ambiente suele ser bastante más tranquilo, las playas urbanas son amplias y el ritmo general de la ciudad invita más a pasear que a tener que ir corriendo de un sitio a otro.

Adriana Fernández

Todo ello con la silueta del castillo templario dominando el mar desde lo alto de la roca, donde se encuentra el casco antiguo. Y aunque bien es cierto que hay algo de pendiente para llegar a alcanzarlo, te prometemos que las vistas hacen que la subida merezca la pena.

Por el camino encontrarás calles estrechas, fachadas blancas y murallas. Todo ello forma una de las estampas más reconocibles de la costa mediterránea española, aunque las mejores vistas no son las que ves acercándote al casco, sino las que obtienes desde ahí arriba, ya que desde muchos puntos tienes vistas abiertas sobre el Mediterráneo, el puerto y las playas.

Vista áerea de Peñíscola. / Istock / maylat

Además de que el ambiente es bastante relajado fuera de los momentos de máxima afluencia turística, otra de las cosas que suelen valorar mucho los viajeros mayores es el tamaño relativamente manejable del centro histórico. Aunque, como decíamos, algunas calles tienen pendiente por la subida hacia el castillo, buena parte de las visitas principales pueden hacerse caminando en distancias cortas y encontrarás bastantes lugares donde detenerte.

El castillo del Papa Luna, uno de los grandes símbolos del Mediterráneo

Dominando toda la ciudad aparece el Castillo de Peñíscola, construido por los templarios entre 1294 y 1307 sobre restos de antiguas fortificaciones islámicas. El edificio ganó enorme importancia histórica durante el Cisma de Occidente, cuando se convirtió en residencia de Benedicto XIII, más conocido como el Papa Luna, que lo transformó en palacio papal (de ahí que también se conozca como Castillo del Papa Luna).

El Castillo de Peñíscola fue construido entre 1294 y 1307 por la Orden del Temple / Istock / Fabio Bernardi

Precisamente esa etapa hizo que Peñíscola adquiriera una relevancia política y religiosa bastante mayor de la que cabría esperar para una pequeña ciudad costera del Mediterráneo.

Como imaginarás, el castillo sigue siendo el gran icono monumental del municipio y uno de los lugares más visitados de toda la costa de Castellón.

Playas amplias, paseos y un clima suave buena parte del año

Peñíscola conserva un conjunto de murallas / Istock / TONO BALAGUER

Otro de los factores que explican la enorme popularidad de Peñíscola entre mayores de 60 años es la comodidad de su litoral urbano.

La Playa Norte, junto al casco histórico, tiene varios kilómetros de longitud y un paseo marítimo muy amplio que permite caminar junto al mar con mucha calma. En el propio paseo encontrarás muchas zonas con bancos, terrazas y accesos fáciles hacia la arena, por si de pronto te animas a darte un chapuzón. En la playa hay parking, acceso de movilidad reducida, baños y un puesto de la Cruz Roja.

Otro de los puntos fuertes de la ciudad es su amplia y variada oferta de hoteles y apartamentos cerca del paseo marítimo, lo que viene genial para disfrutar de estancias largas fuera de temporada alta. Es justo durante primavera y otoño cuando muchos viajeros sénior suelen elegir Peñíscola, aprovechando que las temperaturas siguen siendo suaves y el ambiente bastante más tranquilo que en pleno verano.