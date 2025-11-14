La ciudad favorita de la élite internacional para viajar en Navidad está en el norte de España: con casas modernistas y la playa con más glamour
Una ciudad de lujo con una arquitectura de lo más curiosa.
¿Sabías que hay una ciudad al norte de España que tiene enamorada a toda la élite internacional? Es más, es uno de sus destinos preferidos para hacer una escapada navideña.
Este lugar de menos de 200.000 habitantes se caracteriza por su preciosa playa, sus casas modernistas y sus conocidos ‘pintxos’. Si todavía no sabes de qué sitio estamos hablando no te preocupes, nosotros te lo contamos.
Una ciudad de lujo al alcance de la mano
No son pocos los años que San Sebastián lleva siendo uno de los principales destinos turísticos de nuestro país, sobre todo de las personas con mayor capacidad económica.
Esto no es ninguna coincidencia, ya que la ciudad vasca es considerada la más cara para vivir de todo el territorio español. Sin embargo, es una ciudad perfecta independientemente de que seas para de la ‘élite’ o no, y te explicamos la razón.
Somos muy afortunados de tener una ciudad tan bonita como esta en nuestro país, y es que no es poco lo que tiene que ofrecer. Para empezar, entre sus lugares más bonitos hay una playa de lo más elegante.
La playa de la Concha, ubicada en plena ciudad, es uno de los mayores atractivos que San Sebastian posee. Sus increíbles vistas a la Isla de Santa Clara y al Mar Cantábrico y la imagen de la ciudad detrás de ella hace que sea realmente una maravilla.
Además, su paseo marítimo es perfecto para salir a dar un paseo al amanecer o, si no sois tan madrugadores, cuando se pone el sol.
La pequeña París
La mezcla entre la naturaleza que rodea la ciudad y la arquitectura modernista que la caracteriza resulta en un lugar considerado de lo más 'chic'.
Estas características casas y edificios nos resultan familiares, y es porque están inspirados en la arquitectura de la capital francesa: París.
Esto, aparte de a las invasiones por parte del país vecino que la ciudad ha sufrido a lo largo de la historia, se debe a que a finales del siglo XIX, la ciudad vasca y la francesa vivieron su gran transformación al mismo tiempo.
La cantidad de similitudes arquitectónicas entre las dos ciudades ha hecho que no sean pocas las personas que se refieren a San Sebastian como “la pequeña París”.
Una gastronomía especial
Si aparte de visitar una ciudad realmente preciosa quieres comer bien, estás en el lugar ideal.
San Sebastián es también conocida por sus famosas tapas, conocidas como ‘pintxos’ en País Vasco, que estamos seguros de que te van a encantar.
Con mayor presencia en la Parte Vieja de la ciudad, situada al pie del Monte Urgull, la ciudad ofrece una gran variedad de opciones de bares con cientos de tapas diferentes que debes probar. Si eres un amante de la gastronomía no puedes irte de la ciudad sin probar sus platos estrella.
Si San Sebastián te ha generado algún tipo de curiosidad, este es un gran momento para aprovechar y visitarla. Eso sí, prepara el abrigo y no te olvides del paraguas. Por el resto, no te preocupes, vas a volver a casa completamente enamorado.
Síguele la pista
Lo último