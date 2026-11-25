La ciudad favorita de la clase media para una escapada en noviembre es “la capital del cochinillo”: un acueducto romano, un alcázar de cuento y Patrimonio Mundial a menos de media hora de Madrid en tren
Un destino en el que no hace falta elegir entre historia, gastronomía y naturaleza.
Está a menos de 70 kilómetros desde Madrid, una distancia más que cómoda que hace que Segovia sea uno de esos destinos ideales para tenerlos en el radar a la hora de planificar una escapada de fin de semana. Si a eso le sumas que se trata de un destino con un pasado medieval histórico, con un patrimonio monumental extraordinario y con una gastronomía tradicional muy reconocible, irremediablemente se convierte en uno de los destinos más interesantes de Castilla y León. No nos extraña que sea uno de los favoritos de la clase media de España.
Y es que se trata de una ciudad que permite disfrutar de un viaje cultural (su casco histórico es Patrimonio Mundial), para comer bien (el cochinillo es su gran emblema gastronómico) y que cuenta con el aliciente de que se puede recorrer prácticamente todo a pie sin necesidad de organizar unas vacaciones largas ni asumir el coste de un destino turístico internacional. Y eso es maravilla.
Seis lugares que hacen que Segovia sea especial
El Acueducto romano: una de las grandes obras de ingeniería de España
Es la imagen más reconocible de Segovia. Tiene más de 2000 años, supera los 16 kilómetros de longitud en su trazado y alcanza los 28,10 metros de altura en la Plaza del Azoguejo. Lo extraordinario para la época es que se construyó sin argamasa, mediante el equilibrio de sus sillares de granito. Hoy sigue siendo uno de los acueductos romanos mejor conservados del mundo.
El Alcázar: un castillo de cuento
Su silueta sobre un promontorio rocoso, entre los valles del Eresma y el Clamores, es espectacular. Fue residencia de los reyes castellanos y su imagen recuerda a los castillos de las películas de Disney, tanto es así que sirvió de inspiración para diseñar el castillo de Blancanieves. Se puede visitar por dentro y subir a la torre de Juan II, desde donde se contempla la ciudad y la sierra.
La Catedral: la Dama de las Catedrales
Es una de las grandes joyas del gótico tardío español. Su construcción comenzó en 1525 y terminó en 1577. Destaca por su torre de 88 metros y por su monumental presencia en la Plaza Mayor. Es considerada la última gran catedral gótica construida en España.
La Judería: un viaje a la Segovia medieval
El antiguo barrio judío conserva callejuelas estrechas, edificios históricos y el recuerdo de una comunidad que tuvo un papel importante en la vida económica y cultural de la ciudad. Allí se encuentra la antigua Sinagoga Mayor, hoy iglesia del Corpus Christi.
El románico y sus plazas históricas
Más allá de los tres grandes monumentos, Segovia tiene un conjunto extraordinario de iglesias románicas, palacios, casas señoriales y fachadas decoradas con esgrafiados. La iglesia de San Martín y la Casa de los Picos son dos buenos ejemplos. No es de extrañar que su casco histórico sea Patrimonio Mundial.
Naturaleza sin salir de la ciudad
Segovia está asentada sobre un promontorio rodeado por los valles de los ríos Eresma y Clamores. Esto permite combinar las visitas monumentales con paseos entre vegetación, miradores y caminos junto al río. También merece la pena acercarse a la iglesia de la Vera Cruz, de planta singular y origen medieval.
La gastronomía: otro de sus grandes reclamos
Y aunque la historia y el patrimonio son un gran reclamo, la mayoría de los visitantes acuden hasta Segovia porque es uno de los grandes destinos gastronómicos de Castilla y León. Y, dicho sea de paso, es la capital del cochinillo asado, probablemente su plato más emblemático. Se cocina lentamente en horno de leña, hasta conseguir una piel muy crujiente y una carne tierna.
Pero no es el único reclamo: los judiones de La Granja es otro de los platos emblemáticos, una legumbre de gran tamaño, muy ligada al Real Sitio de San Ildefonso y a la cocina tradicional segoviana. Y de postre, ponche segoviano, un dulce típico elaborado con bizcocho, crema de yema y mazapán.
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