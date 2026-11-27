La Navidad es una de las fechas preferidas por muchos viajeros para conocer diferentes lugares del mundo, pero sobre todo para recorrer aquellos lugares más cercanos que normalmente no aparecen en sus itinerarios. A veces por estar demasiado lejos, otras por quedar muy cerca y pensar "ya iremos en otro momento"... Toledo es una de esas ciudades, que en Navidad se transforma en u cuento para iluminar todos esos monumentos que tanto la caracterizan.

La antigua capital de España y actual capital de Castilla-La Mancha reúne los ingredientes necesarios para convertirse en la escapada perfecta que elegirá la clase media en estas fechas tan especiales: un casco histórico medieval por donde perderse paseando, monumentos de diferentes épocas de la historia y una tradición repostera con el mazapán como gran protagonista. Nos adentramos en la conocida como "ciudad de las tres culturas".

Lucía Alfonso González

Una urbe con tres culturas

Toledo ofrece un patrimonio monumental impresionante, con un sobrenombre que no le ha venido dado por casualidad. Durante siglos, cristianos, musulmanes y judíos convivieron en la ciudad, dejaron su propia impronta tanto en arquitectura como en cultura, tradiciones y gastronomía. Su herencia se puede contemplar en algunos de los monumentos más representativos, comenzando por la Catedral Primada erigida en el siglo XIII.

La fachada principal de la Catedral Primada de Toledo / Istock / Castka

Es uno de los grandes templos cristianos del país y un tesoro gótico de toda Europa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se considera una obra de arte en sí mismo, pues en su interior guarda obras de El Greco, Tiziano o Caravaggio. Del cristianismo también destaca el monasterio de San Juan de los Reyes, una joya del gótico isabelino que mandaron construir los Reyes Católicos en el siglo XV para que reposaran sus restos, aunque al final están en Granada.

El interior de la sinagoga de Santa María la Blanca / Istock / Jose Ignacio Soto

En la misma época se levantó la sinagoga de Santa María la Blanca, que destaca por sus arcos de herradura y sus columnas blancas que recuerdan incluso más a la arquitectura andalusí del norte de España. De los judíos también está en pie la sinagoga del Tránsito, que actualmente alberga el Museo Sefardí. Anterior a este periodo es la Mezquita del Cristo de la Luz, del año 999. Es el edificio más antiguo de Toledo y la mezquita mejor conservada de las diez que llegó a haber.

La Mezquita del Cristo de la Luz, el edificio más antiguo de Toledo / Istock / Flavio Vallenari

La magia de la Navidad

Con este patrimonio como telón de fondo, las luces y los mercados navideños destacan mucho más de lo que suele ser habitual en otras ciudades. El mercado principal se encuentra en la plaza del Ayuntamiento, junto a la catedral, con puestos de artesanía, regalos y productos típicos. También merece la pena el mercadillo de Zocodover que este año se ha trasladado al paseo del Miradero. Además, habrá Navibús esta Navidad de 2026.

Toledo en Navidad se vuelve todavía más bonito / Istock / herraez

Consistirá en una ruta turística de unos 50 minutos por el centro iluminado de Toledo, con comentarios en directo y, por supuesto, temática navideña. Todo esto a partir del 28 de noviembre, que es cuando se encienden las luces oficialmente. Aunque habrá muchos viajeros que escojan Toledo como destino únicamente para degustar su popular mazapán, que cuenta con Indicación Geográfica Protegida (IGP) y es el más famoso de Europa.

Las luces navideñas de Toledo, en la calle Santo Tomé / Istock / JJFarquitectos

Los mazapanes, una tradición de conventos

La tradición mazapanera siempre ha estado ligada a conventos y monasterios, pues eran las religiosas quienes los elaboraban de manera artesanal. Si bien tiene gran influencia andalusí, se cuenta que su origen se encuentra en el convento de San Clemente en 1212. Después de la batalla de las Navas de Tolosa, la hambruna se hizo con los toledanos y las monjas aprovecharon los ingredientes que tenían en abundancia para alimentarlos: almendras y azúcar.

El mazapán de Toledo es el más famoso de Europa / Istock / Syldavia

Con el tiempo, ha pasado a convertirse en un dulce típico de Navidad. En Toledo se pueden conseguir en diferentes puntos, pero también en el mercadillo navideño. Hay diferentes variedades, como las figuritas hechas a mano, las anguilas rellenas de yema o cabello de ángel o las marquesas, más parecidos a bizcochitos. Eso sí, quien quiere probar el mazapán verdadero, el más tradicional, deberá ir a la confitería San Telesforo, que lleva haciéndolos desde 1806.