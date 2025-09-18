La ciudad favorita de la clase media española para irse de viaje: está a orillas del mar y cuenta con una gran oferta para las familias

La Costa Blanca, en la provincia de Alicante, ofrece un gran contraste de paisaje; como las lagunas y salinas, los abruptos acantilados de la Marina Alta, las sierras, o las Playas de la Vega Baja del Segura. Además, gracias a su variedad ecológica, tiene una gran oferta de parques naturales, entre ellos el Montgó, el Peñón de Ifach, y las Lagunas de Mata y Torrevieja.