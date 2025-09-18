La ciudad favorita de la clase media española para irse de viaje: está a orillas del mar y cuenta con una gran oferta para las familias
Conocida como la Nueva York del Mediterráneo, es un modelo de sostenibilidad.
La Costa Blanca, en la provincia de Alicante, ofrece un gran contraste de paisaje; como las lagunas y salinas, los abruptos acantilados de la Marina Alta, las sierras, o las Playas de la Vega Baja del Segura. Además, gracias a su variedad ecológica, tiene una gran oferta de parques naturales, entre ellos el Montgó, el Peñón de Ifach, y las Lagunas de Mata y Torrevieja.
En el mar destaca la riqueza animal, así como la vegetal, con praderas de posidonia bien conservadas frente a la costa del Cabo Roig y la isla de Tabarca, donde existe una reserva marina.
Es en esta Costa Blanca donde se encuentra una de las ciudades nacionales favoritas de la clase media española a la hora de hacer vacaciones. Hablamos, como seguramente has deducido, de Benidorm, conocida por su ambiente, su skyline y la belleza y calidad de sus playas.
Ciudad sostenible
En su origen era una villa pesquera, pero en la década de los 60 empezó su transformación hasta convertirse en uno de los destinos vacacionales más conocidos del Mediterráneo.
Con 26 edificios de más de 100 metros de altura, Benidorm es la ciudad de España con más rascacielos, tres de ellos llegando a superar los 150 metros. Además de ser la ciudad con más rascacielos por habitante del mundo, es la segunda con más rascacielos por metro cuadrado, solo por detrás de Nueva York.
Aunque esto podría hacer pensar que es una ciudad llena de tráfico y contaminación, es una ciudad implicada en la sostenibilidad. Este 2025, fue reconocida por la Comisión Europea como Pionero Verde Europeo del Turismo Inteligente debido a su modelo urbano vertical, la protección de espacios naturales, la gestión eficiente del ciclo del agua, y el impulso de la movilidad sostenible. Con esto, Benidorm ha demostrado ser una ciudad preparada para el turismo del futuro.
¿Qué hacer en Benidorm?
Quizás cuando uno piensa en unas vacaciones en Benidorm, lo primero que le viene a la cabeza es una mezcla bizarra de despedidas de soltero y hordas de jubilados. Pero Benidorm es mucho más que eso.
Playas
Con el calor del verano, lo mejor siempre es escaparse a la playa y darse un baño. Las inabarcables extensiones de arena blanca y aguas transparentes de las playas de Levante y Poniente son las más elegidas por el público, ya que cuentan con una muy buena oferta de servicios.
Pero si buscas una cala más reservada y rodeada de naturaleza, también está la Cala del Tío Ximo, ideal para los aficionados al snorkel.
El casco viejo
Si bien con el paso del tiempo la ciudad ha ido creciendo más y más, su centro histórico sigue siendo el lugar idóneo para dar un paseo tranquilo.
Una de las paradas imprescindibles del casco antiguo es la Iglesia de San Jaime y Santa Ana, con su característica cúpula azul y donde encontramos la talla de la Virgen del Sufragio.
Aunque lo mejor es perderse por sus calles y descubrir todos sus encantos; como el mirador de Sant Jaume, o la Plaza de Santa Ana, flanqueada por cuatro cañones de hierro del antiguo castillo.
Balcón del Mediterráneo
En el pequeño acantilado rocoso que separa las playas de Levante y Poniente se erige el Balcón del Mediterráneo, el que quizás es el lugar más emblemático de Benidorm.
Construido sobre la gran roca donde anteriormente se asentaba la fortaleza de defensa de la ciudad, el Balcón del Mediterráneo nos ofrece unas vistas únicas sobre la ciudad.
Actividades en familia
Si viajas con niños, existe una amplia gama de actividades para hacer en familia. Las más solicitadas son, evidentemente, todas aquellas actividades que son acuáticas, como el snorkel, el parasailing o las incansables motos de agua.
También hay la posibilidad de visitar parques temáticos, como Terra Mítica -con atracciones ambientadas en Egipto, Grecia y Roma-, y Aqualandia -uno de los parques acuáticos más grandes de Europa.
Para aquellos más interesados en la historia, están los yacimientos arqueológicos como el del Tossal de la Cala.
Alojamientos y gastronomía
Benidorm tiene una gran oferta de servicios de alojamiento, desde grandes complejos hoteleros, a hoteles sencillos o apartamentos turístico. Todo depende de la cartera de cada uno.
En cuanto a la gastronomía, la oferta también es amplia, con los arroces y pescados como protagonistas. La ciudad tiene una gran variedad de ofertas gastronómicas de todos los rincones y culturas del mundo; pero si visitas Benidorm lo que sí o sí debes comer es la paella.
