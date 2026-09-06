La ciudad favorita de la clase media española para irse de viaje en otoño: temperaturas agradables, paseos junto al Guadalquivir y un casco histórico para recorrer a pie

Ahora que el verano empieza a aflojar, Sevilla recupera una de sus mejores épocas. Las temperaturas permiten volver a caminar durante horas recorriendo sus barrios históricos y uno puede sentarse en una terraza sin buscar desesperadamente la sombra. Si tienes un fin de semana largo por delante, aquí tienes una ciudad que puedes conocer a pie, comer bien y llenar de planes sin necesidad de sacar el coche para moverte por allí.

Catedral de Sevilla / Istock

El otoño también cambia la forma de visitar sus grandes monumentos. Puedes empezar el día en el Real Alcázar, continuar hasta la Catedral y la Giralda y perderte después por las calles de Santa Cruz. Entre una visita y otra encontrarás patios, plazas y pequeñas tabernas donde parar a picar algo. Luego, puedes cruzar el Guadalquivir para cenar en Triana y terminar la jornada junto al río.

Redacción Viajar

Temperaturas para caminar agradablemente

Después de los meses de calor intenso, octubre y noviembre permiten disfrutar mucho más de Sevilla al aire libre. Las temperaturas son más suaves y por fin el sol deja de hacer que cualquier paseo parezca una prueba de resistencia. Según la AEMET, la temperatura media suele ser de 20ºC y la media de las máximas diarias en 26ºC durante este mes. En noviembre, aunque refresca, la media de las máximas todavía alcanza los 20ºC. Es la temperatura ideal de recorrer el centro con calma.

Plaza del Barrio de Santa Cruz, Sevilla / Istock / Carlos Koblischek

Puedes empezar por la Plaza del Triunfo, donde se concentran la Catedral, la Giralda y el Real Alcázar. Desde allí, Santa Cruz queda a pocos pasos. Sus calles estrechas desembocan en plazas pequeñas y patios escondidos. Como no hay que ir buscando la sombra desesperadamente, no vas a querer verlo todo deprisa y solo pensando en dónde estará el próximo aire acondicionado.

Desde el Barrio de Santa Cruz sigue hacia el centro y, desde allí, puedes acercarte hasta la Plaza de España y el Parque de María Luisa. En otoño, cuando el calor ya no aprieta como en verano, este recorrido puedes hacerlo entero a pie casi sin darte cuenta.

Alcázar de Sevilla / Istock / SeanPavonePhoto

Un paseo junto al Guadalquivir

Y qué mejor manera de disfrutar de un paseo al aire libre que hacerlo junto al Guadalquivir. Puedes acercarte a la Torre del Oro y seguir el río hacia el puente de Triana.

El río Guadalquivir en Sevilla / Istock / traveler1116

Siempre es una buena idea cruzar a Triana porque eso significa cambiar completamente de ambiente. El barrio conserva una fuerte tradición vinculada a la cerámica y al río, y sus calles tienen talleres, bares y restaurantes a muy buen precio. Puedes acercarte al mercado de Triana, recorrer la zona de la calle San Jacinto y terminar la mañana con unas tapas. Si todavía tienes tiempo, puedes continuar hasta la Cartuja o regresar hacia el centro siguiendo el río.

Mercado de Triana, en Sevilla / Istock

Una escapada que cabe en un fin de semana

Dos o tres días dan para bastante en Sevilla, lo cual es perfcto ahora que no todo el mundo tiene tiempo para irse muchos días de vacaciones. Puedes dedicar una mañana al Alcázar y la Catedral, reservar otra para Triana y el Guadalquivir y utilizar el resto del tiempo para descubrir el centro sin prisas. También puedes acercarte a la Alameda de Hércules, entrar en alguno de sus bares y terminar el día en una terraza.

Calles del barrio de Triana. / Istock / TONO BALAGUER

¡Y no te olvides de dejar espacio para comer! Ahora que por fin el otoño permite sentarse fuera durante buena parte del día, aprovecha para disfrutar de la sobremesa en alguna de sus terrazas.

Y hay una última razón para elegir estas fechas: Sevilla no necesita una gran celebración para tener ambiente. Puedes visitar la ciudad fuera de sus dos grandes citas de primavera (la Feria y Semana Santa), cuando las calles se llenan de gente y la experiencia es totalmente distinta.