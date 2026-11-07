La ciudad favorita de la clase media española para el puente de diciembre tiene uno de los puentes romanos más largos del mundo: Patrimonio de la Humanidad, un teatro de 2.000 años y temperaturas suaves junto al Guadiana

Si hay una ciudad ideal para olvidarse del mapa y simplemente a callejear, esa es Mérida. Aquí das tres pasos desde el hotel y te tropiezas con las columnas de un templo romano, doblas una esquina y aparece una alcazaba árabe, o te asomas a un parque y te encuentras un teatro milenario. La capital extremeña tiene ese aura de los sitios donde el pasado está presente en el día a día de sus calles.

El famoso templo romano de Diana en Mérida, provincia de Badajoz / Istock

Además, el puente de diciembre es la fecha estrella para acercarse a conocerla. Mientras en buena parte de la península hace un frío considerable, en Mérida suele haber días despejados y temperaturas muy agradables a mediodía, perfecto para unos paseos junto al río Guadiana, pararse en cada yacimiento arqueológico y rematar las mañanas al sol en las terrazas del centro.

Adriana Fernández

Casi 800 metros de piedra romana sobre las aguas del Guadiana

Uno de los imprescindibles de la visita es el gran puente romano que cruza el Guadiana. Con sus casi 800 metros de longitud y sus 60 arcos de granito, impresiona pensar que fue levantado hace más de dos milenios por orden del emperador Augusto para conectar la colonia de Augusta Emerita con el resto de Hispania. Te aseguramos que caminar por él es una de las mejores experiencias que te vas a llevar del viaje.

El Puente Romano con la Alcazaba en Mérida / Istock

Justo a la entrada del puente te vas a tropezar de lleno con la Alcazaba. La mandó construir el emir Abderramán II en el año 835 y presume de ser la fortificación islámica más antigua de la península ibérica. Lo curioso de este recinto es que los árabes reaprovecharon los enormes bloques de piedra de los antiguos edificios romanos para levantar sus murallas. Merece mucho la pena subir a lo alto para contemplar las vistas del río y bajar después a su aljibe subterráneo, una obra hidráulica que garantizaba tener siempre agua incluso en los peores momentos.

La parte favorita de los viajeros

No nos equivocamos si decimos que el Teatro y el Anfiteatro romanos son la parada que más ganas tienen de hacer la mayoría de viajeros que se acercan a Mérida. Construido entre los años 16 y 15 a.C. gracias al patrocinio de Marco Agripa, el teatro conserva un escenario monumental de dos pisos de columnas corintias que cuesta imaginar que haya perdurado tanto en el tiempo. Date tiempo para hacer la visita porque lo mejor es sentarse en lo alto de sus gradas de piedra y no hacer nada más, solo imaginar a más de 6.000 espectadores llenando el recinto para ver una comedia hace 20 siglos. ¡Se le pone a uno la piel de gallina de pensarlo!

Teatro romano, arqueología y artesanía: los imprescindibles de Mérida. / Istock / Dmytro Kosmenko

A unos pocos pasos vas a encontrar el anfiteatro, inaugurado en el año 8 a.C. Aquí el ambiente era totalmente distinto porque en esta enorme arena ovalada se celebraban las luchas de gladiadores y las cacerías de fieras que tanto apasionaban a la población romana. Todo este recinto forma parte del conjunto arqueológico de Mérida (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), que se extiende por toda la ciudad e incluye verdaderas maravillas como el gigante acueducto de los Milagros, el circo romano o el templo de Diana, una estructura de columnas de granito que te va a sorprender porque está en mitad de una plaza llena de vida normal.

Paseos junto al río, arquitectura de Moneo y el sabor de la mesa extremeña

Mérida es un mapa de ruinas antiguas, pero la visita tiene mucho más que ofrecer. No nos olvidemos de las riberas del Guadiana, que cuentan con amplias zonas verdes y senderos peatonales perfectos para dar una caminata tranquila a mediodía. En esa misma zona está también el Museo Nacional de Arte Romano, una obra del arquitecto Rafael Moneo que alberga una colección de mosaicos, estatuas y objetos de la vida cotidiana de Augusta Emerita.

Rafael Moneo fue el encargado de proteger los hallazgos arqueológicos de Mérida. / Istock

Y claro, después de tanta caminata y tanta historia, es el momento de darle el protagonismo que se merece a la gastronomía de la zona. La cocina extremeña en invierno va desde una buena tabla de jamón ibérico de bellota cortado al momento hasta las tradicionales migas extremeñas con su panceta, sus ajos y su huevo frito. Sin olvidar, por supuesto, la Torta del Casar, ese queso cremoso y de sabor inteso que se sirve caliente para untar con pan de pueblo. ¿Qué más hace falta para convencerse de hacer una escapada a Mérida? ¡Ya estamos haciendo las maletas!