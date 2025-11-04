La ciudad favorita de la clase media española para irse de viaje en diciembre: buenas temperaturas y joyas Patrimonio de la Humanidad

Si tienes intención de hacer un viaje próximamente y estás dudando sobre a qué lugar puedes escaparte el próximo mes de diciembre sin gastar muchísimo dinero, nosotros tenemos la mejor recomendación. Al sur de nuestro país se encuentra un lugar con una innegable cultura, con lugares perfectos para esquiar y, por si fuera poco, con temperaturas mucho más soportables que en el resto de la península.