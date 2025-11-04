La ciudad favorita de la clase media española para irse de viaje en diciembre: buenas temperaturas y joyas Patrimonio de la Humanidad
La clase media española tiene claro su destino favorito, y no es ninguna sorpresa.
Si tienes intención de hacer un viaje próximamente y estás dudando sobre a qué lugar puedes escaparte el próximo mes de diciembre sin gastar muchísimo dinero, nosotros tenemos la mejor recomendación. Al sur de nuestro país se encuentra un lugar con una innegable cultura, con lugares perfectos para esquiar y, por si fuera poco, con temperaturas mucho más soportables que en el resto de la península.
Este lugar es uno de los preferidos por la clase media española debido a que, si bien tiene mucho que ofrecer, no es para nada caro. Si miras bien, podrás encontrar vuelos a esta ciudad por menos de 50 euros o, si lo prefieres, también puedes ir en autobús o tren. A parte de todo lo que ofrece, este sitio también está bien conectado.
Una mezcla de culturas fascinante
La ciudad de la que estamos hablando es Granada, un paraíso dentro de España y una fuente de cultura impresionante. Posicionada como una de las ciudades con más historia de nuestro país, Granada tiene una gran cantidad de cosas que ofrecer.
Esta ciudad andaluza, pese a haber sido fundada por los romanos bajo el nombre de Illibris, le debe la mayoría de su cultura y monumentos a los árabes, quienes al invadir la península en el siglo VIII le dieron su actual nombre y dejaron en la ciudad su legado impresionante.
Entre estos se encuentra la Alhambra, la cual es el monumento más importante de la ciudad. Este conocido monumento es un recinto que le debe su origen a la dinastía nazarí, la cual fue la última dinastía árabe que gobernó la ciudad.
Para poder verla al completo lo mejor es dedicarle medio día, ya que todo lo que ofrece no se puede apreciar en tan solo una hora. En ella, podemos encontrar lugares como la Alcazaba, los Palacios Nazaríes, el Palacio de Carlos V y el Generalife.
Si te gusta la historia, te recomendamos que también visites el Albaicín, un barrio con una influencia árabe muy presente todavía a día de hoy. Simplemente paseando por él y viendo sus calles, vas a darte cuenta de que los árabes realmente dejaron su legado en Granada.
Tanto la Alhambra como el Albaicín son considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por lo que es imprescindible visitarlos si te decides a hacer un viaje a esta ciudad del sur de España.
Sin embargo, Granada es una ciudad por la que han pasado varias culturas. Debido a la conquista por parte de los Reyes Católicos en 1492, la ciudad también posee monumentos como su famosa catedral, la cual es imprescindible visitar si quieres conocer la ciudad al completo.
Fin a la ropa térmica
Por si fuera poco, debido a su ubicación, Granada ofrece un descanso del frío extremo y unas temperaturas mucho más soportables que en el resto de la península. Si bien es cierto que tampoco recomendamos que vayas en manga corta, no hace falta ir con cien capas para poder salir a la calle.
Además, Granada es perfecta independientemente de lo que estés buscando ya que, si lo que necesitas este diciembre es frío, tienes Sierra Nevada a menos de una hora en coche. Allí, las temperaturas decaen bastante y, además, es ideal si lo que te apetece es esquiar.
Granada es considerada una de las ciudades más ricas en cultura, por lo que nuestra principal recomendación es disfrutarla al máximo posible. Simplemente recorriendo sus calles podrás apreciar por qué se dice que es una de las ciudades más bonitas de España.
