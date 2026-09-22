La ciudad favorita de la clase media española para hacer una escapada en octubre sin gastar una fortuna: catedral, tapas y hoteles por menos 30 euros

Entre el final del verano y las vacaciones de invierno, se encuentra una de las mejores estaciones del año para hacer una escapada: el otoño. Y aunque son muchos los motivos por los que este periodo del año conquista a los viajeros, sobre todo a la clase media española, el económico es uno de los más interesantes, sin duda.

Esta ciudad lo tiene todo / Istock

Si hay un destino que combina a la perfección precio razonable, con buena gastronomía, rico patrimonio, buenas comunicaciones, un centro histórico para recorrer a pie y sensación de escapada completa sin que eso signifique un lujo inaccesible, es la ciudad de León.

Adriana Fernández

Una ciudad a la que se llega en tren de alta velocidad

León, una de las ciudades de España conectadas por vía ferroviaria mediante AVE, es el lugar al que recomendamos viajar este otoño. Su valor a nivel arquitectónico es indiscutible, y el mejor ejemplo lo encontramos en la catedral, el gran icono de la ciudad. Se trata de una joya del arte gótico, parada imprescindible en el Camino de Santiago, y primer monumento declarado de España. Sus vidrieras, por cierto, son de visita obligada, que por algo son unas de las más importantes del mundo en su categoría.

Solo por eso, ya merece la pena la visita. Pero es que hay más: la Casa Botines, o lo que es lo mismo, uno de los grandes edificios que el genial Gaudí construyó fuera de Cataluña. Con su particular estilo, entre modernista y neogótico, esta antigua vivienda-almacén acoge hoy un museo que explica la importancia que tuvo el modernismo y la alta burguesía en la transformación de la ciudad.

El interior de la catedral de León / Istock

Mejores lugares de España para ir de tapas

La plaza Mayor, la colegiata de San Isidoro, el convento de San Marcos o el palacio de los Guzmanes son también edificios emblemáticos del centro histórico de León. Es ahí, en las calles del centro de la ciudad, donde se encuentra precisamente el barrio Húmedo, una de las zonas que suele llevarse todas las miradas, y visitas. Y es que esta es la zona favorita de los leoneses para ir de tapas. Su fama ha trascendido fronteras y hoy el barrio Húmedo es conocido por ser uno de los mejores lugares de España para ir de tapas.

La plaza Mayor de León / Istock / armando oliveira

El tapeo es una de las fórmulas más baratas y asequibles de degustar la gastronomía popular de una ciudad como León donde, además, es posible encontrar buenos menús del día por poco más de 10 euros. Y eso, cuando se viaja con un presupuesto ajustado, gusta. Sucede lo mismo con el alojamiento, porque a pesar de ser una capital de provincia, no es difícil encontrar hoteles a precios más que razonables: basta una búsqueda en Google o Kayak para localizar habitaciones de hotel desde 25 euros.

Una de las mejores ciudades para ir de tapas / Istock / Laszlo Konya

La gran fiesta del otoño

Pero todavía hay un motivo más para elegir León como una ciudad para hacer una escapada en octubre: San Froilán, considerada como una de las celebraciones más queridas por los leoneses. Este 2026 se celebran entre el 23 de septiembre y el 11 de octubre, llenando las calles de la capital de música y de los colores de la tradición más popular.

Por algo es su fiesta grande, pero no la única, porque en octubre tiene lugar también la Ceremonia de Las Cantaderas, declarada Fiesta de Interés Turístico y muy vinculada a las de San Froilán. Y, por si fuera poco, hasta el 13 de noviembre se celebra el Festival Internacional de Otoño de Órgano de la Catedral de León, con conciertos programados para todos los viernes. ¿Qué más se puede pedir?