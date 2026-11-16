La ciudad favorita de la clase media en diciembre tiene una catedral gótica única en el mundo: 1.800 metros cuadrados de vidrieras, un Panteón Real románico y "el mejor embutido ahumado de España"

Durante un extenso periodo de la historia medieval, los constructores góticos dedicaron casi tres siglos intentando levantar muros cada vez más finos, una demostración de técnica y virguería que permitía abrir en ellos ventanas cada vez más grandes. Pero en pocas catedrales llegaron tan lejos como en la que el maestro Enrique, probablemente francés según registros y escrituras, que comenzó su proyecto a mediados del siglo XIII tomando como modelo la monumental de Reims.

Catedral de León, interior / Istock

Dedicado a su proyecto y maestro en su arte, el arquitecto llegó a sumar cerca de 1.800 metros cuadrados de vidrieras repartidas en 125 ventanales, 57 óculos y tres grandes rosetones, que hoy continúan en pie pese a vientos y peligros, conformando uno de los conjuntos de vidrio medieval más valiosos del mundo. Por eso no es casualidad que la Pulchra Leonina, la bella leonesa, sea el gran reclamo de León, una ciudad que suma a su patrimonio gótico y románico uno de los productos más reconocidos de la despensa española, y la comodidad de poder recorrerla de arriba a abajo en un cómodo paseo.

Sara Fernández García

La catedral de la luz

Bautizada como la Catedral de Santa María de León, esta oda a la arquitectura comenzó a construirse a principios del siglo XIII, pero no tardó en detenerse por problemas en la cimentación, un imprevisto que dejaría la obra terminada para inicios del siglo XIV.

En el centro de la plaza de Regla, Santa María impone su fachada principal entre dos torres en las que se abren tres portadas esculpidas, y en la central, la Virgen Blanca con el gran rosetón encima. La mole mide por dentro unos 90 metros de largo y 30 de alto, y su planta y sus proporciones son tan cercanas a las de las catedrales francesas que se la conoce como "la más francesa de las catedrales españolas".

Interior de la Catedral de León / Istock

Pero su gran singularidad se encuentra en las ventanas, porque las vidrieras, de entre los siglos XIII y XVI, funcionan como una gran biblioteca de luz organizada por alturas. Abajo, cerca del suelo, dominan los tonos oscuros y fríos, con plantas, escenas de trabajo en el campo, gremios medievales, reyes castellanos y escudos nobiliarios que representan la vida terrenal. Arriba, en el triforio y en las ventanas altas, dominan los rojos intensos, los azules profundos y los amarillos dorados de santos, profetas, patriarcas y apóstoles. A lo largo del día, con el movimiento del sol, la luz cambia de color sobre las naves.

Tanto vidrio obligó a cuidarla durante siglos, porque con muros tan finos, piedra de mala calidad y cimientos sobre restos romanos, necesitó reparaciones casi constantes, y en el siglo XIX empezaron a caer piedras. Una gran restauración retiró la cúpula barroca y otros añadidos para devolverle su aspecto gótico, y Juan Bautista Lázaro llegó a montar un taller de vidrio dentro de la propia catedral para restaurar miles de paneles. Fue además el primer monumento declarado por real orden en España, y en su museo se guarda una curiosidad, la Nodicia de Kesos, una lista de quesos que se considera el primer manuscrito en lengua leonesa.

Catedral de León / Istock

El Panteón Real de San Isidoro

A pocos minutos a pie, junto a la muralla romana, se levanta la Real Colegiata de San Isidoro, y bajo ella el Panteón Real, donde descansan unos veinte reyes y reinas de la monarquía asturleonesa. El primero fue Fernando I, enterrado junto a su esposa, doña Sancha. Es un espacio pequeño y en penumbra, con bóvedas bajas, pero sus paredes y techos están cubiertos por pinturas románicas del siglo XII, de un artista anónimo conocido como el Maestro de San Isidoro.

El interior impresionante del Panteón de San Isidoro / Istock

No es por nada que esta reliquia patrimonial ha sido bautizada "la Capilla Sixtina del románico". En las bóvedas aparecen descritos el Pantocrátor, la Última Cena, la matanza de los Inocentes o el Anuncio a los pastores, pintados con ocres, rojos y un fuerte azul de lapislázuli. Además, el propio museo de la colegiata expone, entre muchas otras joyas, metafórica y literalmente, el cáliz de doña Urraca, una de las piezas de orfebrería más conocidas del románico español.

Prepara tu visita Hasta finales de año, el museo y el Panteón abren de martes a sábado por la mañana y por la tarde, y los domingos solo por la mañana.

Fue además en este mismo edifico donde a finales del siglo XII se celebraron las Cortes de León, el año 1188, en las que participaron por primera vez representantes de las ciudades, y que la Unesco reconoce como Memoria del Mundo, un recordatorio de la importancia de esta ciudad en el desarrollo de la historia de España.

La cecina, el humo de la montaña leonesa

Ahora bien, el patrimonio va mucho más allá de historia y arquitectura. La gastronomía es tan importante como representativa de la vida y cultura de la ciudad, por eso, no se puede hablar de León sin hablar de su cecina, una forma de conservar la carne en las zonas de montaña de León.

Ahumadero de embutido casero. / Istock

En lugares de estas características, el clima seco y frío ayudaba a curarla y, lejos de ser un secreto, hay referencias a este tipo de salazón desde hace más de dos mil años, ya en el tratado agrícola del romano Columela, una curiosidad que ha hecho de un producto original de arrieros y labradores, un producto protegido por la Indicación Geográfica Protegida Cecina de León.

La ruta gastro Entre la catedral y San Isidoro, el paseo pasa por la Casa Botines, el edificio neogótico que Antoni Gaudí levantó en León, y sigue hacia el Barrio Húmedo, alrededor de la plaza de San Martín y de la plaza Mayor, donde se concentran los bares del casco antiguo, donde la cecinacomparte barra con la morcilla de León, las croquetas o los huevos con panceta, y con los vinos de las denominaciones de León y del Bierzo.

El proceso tiene seis fases: perfilado, salazón, lavado, asentamiento, ahumado y secado. El humo, de leña de roble o de encina, es suave y le da su aroma característico, y la curación, que tiene que hacerse íntegramente en la provincia, dura al menos siete meses, o más de doce en la categoría Reserva. El resultado es una carne de color granate, con vetas de grasa, poca sal y un ligero sabor ahumado.