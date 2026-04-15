La ciudad preferida por la clase media para viajar en 2026 es la joya del Cantábrico: está enclavada entre el mar y la montaña, y su palacio fue la antigua residencia vacacional de Alfonso XIII
Es uno de los mejores destinos para verano y cuenta con playas impresionantes.
Con la llegada de la primavera hace ya casi un mes, eso solo indica una cosa: el verano se está acercando. Si eres de esas personas que odia organizar los viajes, no te preocupes, porque nosotros te traemos uno de los mejores destinos para esos meses. Es uno de los preferidos de la clase media, y cuenta con un palacio impresionante.
Está en el norte de España, por lo que es perfecto si quieres huir de las temperaturas infernales veraniegas, y es la mezcla perfecta entre el mar y la montaña, por lo que no importan cuáles sean tus preferencias que vas a poder disfrutar de él al 100%. Además, no es que solo tenga paisajes y monumentos impresionantes, sino que cuenta con una gastronomía fascinante.
Una joya del Cantábrico
Hablamos de Santander, una de las joyas del Cantábrico por excelencia con una de las bahías más bonitas de España. Con una profunda tradición marinera, esta ciudad de más de 170.000 habitantes es uno de los destinos favoritos de la clase media española. No es para sorpresa de nadie, pues en un solo lugar se combinan dos mundos diferentes: la montaña y el mar.
Si te gusta la montaña estás de suerte, porque aparte de estar relativamente cerca de los Picos de Europa, Santander está al lado de sitios como el Mirador de Peña Cabarga o el Pico de La Picota, a los que puedes acceder mediante diferentes senderos. Si eres más de costa, la ciudad cuenta con playas muy famosas como la Primera y Segunda del Sardinero y otras menos conocidas como la de los Peligros, la del Bikini o la de la Magdalena, muy cerca de uno de los palacios más impresionantes de la zona.
Un palacio centenario
Se trata del Palacio de la Magdalena, inaugurado en 1913 como residencia vacacional para los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, que lo utilizaron hasta que se proclamó la II República, momento en el que el palacio pasó a tener diferentes usos como sede de la Universidad Internacional de Verano, hospital o residencia temporal para los afectados por el incendio de Santander 1941, entre otros.
En la actualidad funciona como sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y sirve para acoger congresos, conferencias y diferentes reuniones, pero todavía guarda el encanto que lo caracterizó durante tantos años. Si quieres visitar un monumento lleno de historia y conocer las estancias reales que guarda en su interior, no dudes en comprar una entrada al palacio. Por solo los 7 euros que cuesta la tarifa básica podrás vivir una experiencia única.
Un paraíso gastronómico
Aparte de ser uno de los refugios climáticos por excelencia para los meses de verano y contar con paisajes impresionantes, Santander tiene otro as en la manga. Se trata de su gastronomía, y es que, ¿acaso hay mejor plan que sentarse en su paseo marítimo y comer un buen pescado fresco mientras disfrutas de unas vistas increíbles?
- La región donde veranea la clase media de España: con las mejores playas vírgenes del país y chiringuitos donde comer una buena paella frente a puestas de sol infinitas
- La ciudad preferida de la clase media española para disfrutar de la primavera: tiene un edificio Patrimonio de la Humanidad y su catedral guarda uno de los objetos más importantes de la cristiandad
- El pueblo detenido en el tiempo que parece un escenario de una película de Buñuel: arquitectura de entramados de madera, tradiciones ancestrales y el honor de ser el primer Conjunto Histórico-Artístico de España
- De mercado más bonito del mundo a nuevo Patrimonio de la Humanidad: un fabuloso edificio modernista, conocido como el templo de la gastronomía de España, que ya es un icono del centro histórico de la ciudad
- La ciudad con el récord de bares por habitante y título de Capital Gastronómica: dicen que su Barrio Húmedo es 'la mayor pasarela de tapas del mundo”
- La ciudad a un paso de España que parece un paseo por una película de Wes Anderson: casas de colores con vistas al mar y playas paradisíacas
- El destino favorito de la élite internacional está en España: es Patrimonio de la Humanidad, cuenta con playas de aguas cristalinas y se considera uno de los epicentros de la fiesta europea
- El pueblo donde mejor se come de España según los grandes chefs: está declarado Conjunto Histórico-Artístico, es el 'balcón del Cantábrico' y allí se inventó la brasa moderna