La ciudad preferida por la clase media para viajar en 2026 es la joya del Cantábrico: está enclavada entre el mar y la montaña, y su palacio fue la antigua residencia vacacional de Alfonso XIII

Con la llegada de la primavera hace ya casi un mes, eso solo indica una cosa: el verano se está acercando. Si eres de esas personas que odia organizar los viajes, no te preocupes, porque nosotros te traemos uno de los mejores destinos para esos meses. Es uno de los preferidos de la clase media, y cuenta con un palacio impresionante.

Uno de los mejores destinos para este año / Istock / JackF

Está en el norte de España, por lo que es perfecto si quieres huir de las temperaturas infernales veraniegas, y es la mezcla perfecta entre el mar y la montaña, por lo que no importan cuáles sean tus preferencias que vas a poder disfrutar de él al 100%. Además, no es que solo tenga paisajes y monumentos impresionantes, sino que cuenta con una gastronomía fascinante.

Adriana Fernández

Una joya del Cantábrico

Hablamos de Santander, una de las joyas del Cantábrico por excelencia con una de las bahías más bonitas de España. Con una profunda tradición marinera, esta ciudad de más de 170.000 habitantes es uno de los destinos favoritos de la clase media española. No es para sorpresa de nadie, pues en un solo lugar se combinan dos mundos diferentes: la montaña y el mar.

Si te gusta la montaña estás de suerte, porque aparte de estar relativamente cerca de los Picos de Europa, Santander está al lado de sitios como el Mirador de Peña Cabarga o el Pico de La Picota, a los que puedes acceder mediante diferentes senderos. Si eres más de costa, la ciudad cuenta con playas muy famosas como la Primera y Segunda del Sardinero y otras menos conocidas como la de los Peligros, la del Bikini o la de la Magdalena, muy cerca de uno de los palacios más impresionantes de la zona.

Santander, Cantabria / Istock / pablorebo1984

Un palacio centenario

Se trata del Palacio de la Magdalena, inaugurado en 1913 como residencia vacacional para los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, que lo utilizaron hasta que se proclamó la II República, momento en el que el palacio pasó a tener diferentes usos como sede de la Universidad Internacional de Verano, hospital o residencia temporal para los afectados por el incendio de Santander 1941, entre otros.

En la actualidad funciona como sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y sirve para acoger congresos, conferencias y diferentes reuniones, pero todavía guarda el encanto que lo caracterizó durante tantos años. Si quieres visitar un monumento lleno de historia y conocer las estancias reales que guarda en su interior, no dudes en comprar una entrada al palacio. Por solo los 7 euros que cuesta la tarifa básica podrás vivir una experiencia única.

El Palacio de la Magdalena, en Santander / Istock / ivotheeditors

Un paraíso gastronómico

Aparte de ser uno de los refugios climáticos por excelencia para los meses de verano y contar con paisajes impresionantes, Santander tiene otro as en la manga. Se trata de su gastronomía, y es que, ¿acaso hay mejor plan que sentarse en su paseo marítimo y comer un buen pescado fresco mientras disfrutas de unas vistas increíbles?