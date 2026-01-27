La ciudad española preferida de la clase media para viajar en 2026: tiene un palacio lleno de historia, una gastronomía impecable y es la mezcla perfecta entre mar y montaña

Teniendo en cuenta que se trata de una ciudad abierta al mar, hay que reservar al menos un día para recorrer la península de la Magdalena. Se trata de un gran espacio natural de 25 hectáreas que es perfecto para visitarlo a pie, y el lugar donde se esconde una de las grandes joyas de la arquitectura y el patrimonio de Santander: el palacio de la Magdalena, situado precisamente en la cumbre de la península.