La ciudad española preferida de la clase media para viajar en 2026: tiene un palacio lleno de historia, una gastronomía impecable y es la mezcla perfecta entre mar y montaña
Entre su patrimonio cuenta con uno de los palacios más majestuosos y preciosos de España.
Elegante, señorial, sofisticada y preciosa. Hay una ciudad en el norte de España que reúne estas características, cualidades que la convierten en una de las favoritas para tener en cuenta de cara a una escapada este año.
Es precisamente lo que piensa la clase media, que sitúa a Santander como uno de los destinos imprescindibles para viajar en 2026. Y es que, la ciudad de los palacetes decimonónicos y la bahía espectacular, tiene todo para enamorar en solo un par de días.
Qué ver en dos días en esta ciudad tan bonita y señorial
Hay capitales urbanas que son como la combinación perfecta entre ciudad y territorio, entre patrimonio arquitectónico y natural, entre mar y montaña. Y es lo que le sucede a Santander, con su centro histórico tan bien conservado, y su paisaje con vistas al Cantábrico, no iba a ser menos.
Basta una escapada de solo un par de días para quedar totalmente cautivado por su belleza y su sofisticada singularidad. El centro histórico es el lugar ideal para comenzar a descubrirla.
Los jardines de Pereda pueden ser un buen punto de partida, para continuar caminando por entre las callejuelas e ir descubriendo a cada paso majestuosos monumentos y edificios de aire distinguido. Y no nos referimos solo a las entidades bancarias que llevan el nombre de la ciudad, que también.
Los mejores sitios para comer en Santander
Para comer, lo mejor es quedarse en las callejuelas del centro y poner rumbo a la calle Vargas (paralela a la calle San Fernando): aquí se encuentran algunos de los mejores restaurantes para degustar la cocina típicamente marinera de Santander, con platos tan icónicos como las rabas, los caracolillos o los mejillones.
Ciudad de museos imprescindibles
Dos imprescindibles pueden ser la catedral de Santander y la plaza Porticada, uno de los lugares más animados de la ciudad y todo un icono del siglo XX: se construyó para ser el nuevo centro de la ciudad después del incendio que arrasó Santander en 1941.
Más recientes son el MAS, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria, o hasta la Casa-Museo y Biblioteca Menéndez Pelayo, nombre que toma de uno de los grandes pensadores de la región.
Aunque ningún lugar es ya tan famoso como el Centro Botín, diseñado por el arquitecto y premio Pritzker Renzo Piano. Se trata de un espacio cultural situado en un lugar privilegiado al borde de la bahía de Santander que está dedicado al arte contemporáneo, la música, el cine, el teatro y la literatura.
En busca del lugar más bonito de Santander
Teniendo en cuenta que se trata de una ciudad abierta al mar, hay que reservar al menos un día para recorrer la península de la Magdalena. Se trata de un gran espacio natural de 25 hectáreas que es perfecto para visitarlo a pie, y el lugar donde se esconde una de las grandes joyas de la arquitectura y el patrimonio de Santander: el palacio de la Magdalena, situado precisamente en la cumbre de la península.
Desde allí se tienen unas vistas espectaculares de la bahía y de la ciudad, posiblemente las únicas capaces de robarle algo de protagonismo a este majestuoso palacio levantado a principios del siglo XX y que fue la residencia de verano de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia.
