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La ciudad española perfecta para los mayores de 70 años: 13 kilómetros de paseo marítimo continuo junto al Atlántico, galerías blancas asomadas al mar y playas urbanas a pie de centro

Una de las ciudades más completas para nuestros viajeros más mayores y que no podrás perderte este verano.

Considerada como una de las mejores ciudades para vivir por su excelente calidad de vida y sus excelentes paisajes en plena naturaleza

Considerada como una de las mejores ciudades para vivir por su excelente calidad de vida y sus excelentes paisajes en plena naturaleza / Istock / AndresGarciaM

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Sin duda, A Coruña es considerada como una de las mejores ciudades para vivir si estás jubilado por su excelente calidad de vida, su entorno marítimo y una red de servicios de las más completas. El Concello ofrece más de 40 programas destinados a personas de más de 65 años de edad, también está el centro sociocultural Espazo +60 que organiza excursiones, talleres, cultura digital y expresión artística. 

El pueblo donde mejor se come de Galicia es todavía un desconocido: marisco, hórreos frente al mar y un litoral salpicado de leyendas

El pueblo donde mejor se come de Galicia es todavía un desconocido: marisco, hórreos frente al mar y un litoral salpicado de leyendas

Adriana Fernández

Según los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), la ciudad de A Coruña tiene un total de 54.943 pensionistas, sube un poco respecto en 2025, pero se mantiene estable respecto al año anterior, cuando se registró un total de 54.543 pensionistas. Hablando de datos más específicos en A Coruña, la pensión media ha superado la barrera de los 1.500 euros en 2025, lo que supone un incremento del 4,26 % respecto del año anterior, siendo la segunda más elevada de la comunidad gallega

Vista del paseo marítimo de La Coruña en una mañana soleada

Vista del paseo marítimo de La Coruña en una mañana soleada / Istock / Newlander90

Es una ciudad portuaria situada en un promontorio en la región de Galicia, conocida por su faro romano, la torre de Hércules. En el casco antiguo medieval se encuentra la plaza porticada de la famosa María Pita, una mujer muy conocida del siglo XVI que avisó a la ciudad de la invasión de Sir Drake. Algo muy típico de A Coruña es pasear por la Marina para observar sus famosas galerías acristaladas y comer uno de sus platos más típico de la región, su pulpo a feria acompañado de unas papas aliñadas. 

Torre de Hércules

Torre de Hércules / wikimedia Commons/Fernando, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Es perfecto si deseas vivir diferente una de las etapas más importantes de tu vida. Si estás buscando playas paradisíacas, calma, excursiones con adrenalina y una de las mejores vistas de todo el litoral atlántico. Aquí en viajar te mostramos aquellas rutas y lugares que no podrás perderte de una de las ciudades más visitadas del norte de la península ibérica. 

Horizonte de la ciudad y de la playa. La coruña, Galicia, España

Horizonte de la ciudad y de la playa. La coruña, Galicia, España / Istock / peeterv

A Coruña: cultura, historia y mucho entretenimiento

El icono por excelencia de la ciudad es la Torre de Hércules, uno de los lugares más visitados de la ciudad. Es un único faro romano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Son 55 metros de altura, lo que te ofrecerá una de las mejores vistas del océano atlántico. Según la leyenda, fue construido por el propio Hércules, tras derrotar al gigante Gerión. Cerca está el Parque Escultórico de la Torre de Hércules, senderos donde podrás dar un paseo admirando las excelentes vistas del paisaje.

Torre de hércules

Torre de hércules / Istock / xro

Si lo tuyo es más solecito y agua, no puedes perderte sus famosas playas de Riazor y Orzán, situadas en pleno corazón de la ciudad. Tienen uno de los paseos marítimos más largos de Europa, aproximadamente unos 13 kilómetros, ideal para pasear o para practicar deportes al aire libre como ciclismo o patinaje. Este paseo, además conecta con varios lugares emblemáticos de la ciudad como es el acuario, museo de la Domus o la Torre de Hércules.

Vista de la playa de Orzan en la noche de San Juan Coruña

Vista de la playa de Orzan en la noche de San Juan Coruña / Istock / Tenreiro

El Castillo de San Antón del siglo XVI, es uno de los más populares de la ciudad. Es una fortaleza defensiva que se encuentra en una pequeña península de la bahía de A Coruña. Dentro se encuentra el Museo Arqueológico e Histórico de A Coruña, donde encontrarás distintas exposiciones de la época prehistoria o la Edad Media.

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La Avenida de la Mariña es una de las calles más famosas, repleta de las características galerías acristaladas construidas en el siglo XIX para las viviendas de la burguesía. Si continúas por la calle disfrutarás de muchísimos restaurantes y terrazas con unas vistas impresionantes del puerto deportivo. Cerca están los Jardines de Mendez Nuñez, un oasis verde de paz y tranquilidad donde encontrarás varias especies botánicas de gran valor como el Kiosko Alfonso o La Terraza.

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