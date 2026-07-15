Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Capital mundo tapasJulio IglesiasCatedral góticaPueblo bonito AragónRosario FloresUnai SimónCiudad mayores 70Olivo milenarioJosé Luis Perales
instagram

La ciudad española perfecta para mayores de 65 años es la primera Capital Verde de Europa: casco medieval sin coches, zonas verdes y todo lo esencial a menos de 10 minutos

Es el lugar perfecto para huir de la ola de calor, con temperaturas suaves y hasta frescas incluso en verano.

Una ciudad preciosa de España que, además, fue Capital Verde Europea.

Una ciudad preciosa de España que, además, fue Capital Verde Europea. / Istock

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Noelia Santos

RRSS WhatsApp
Añádenos en Google

Hay una ciudad en el norte de España que está considerada como una de las mejores para visitar si tienes más de 65 años, sobre todo si lo que se busca es un viaje tranquilo, cómodo y con buena calidad de vida. Una ciudad que presume de zonas verdes y de tener un centro histórico ideal para recorrer a pie, mayoritariamente peatonal y con muy pocas pendientes pronunciadas. Es Vitoria-Gasteiz

La primera ciudad Capital Verde de Europa es la ciudad española perfecta para mayores de 65 años

La primera ciudad Capital Verde de Europa es la ciudad española perfecta para mayores de 65 años / Istock

Vale, sabemos que tener 65 años no tiene porqué ser sinónimo de movilidad reducida o cansancio general, pero es verdad que lo habitual en la mayoría de este tipo de viajeros es preferir lugares que se puedan recorrer cómodamente y sin demasiado esfuerzo (a menos que la persona esté en una estupendísima forma física y le apetezca vivir emociones más fuertes, en cuyo caso el destino elegido sería otro, sin duda). 

Los 10 viajes que debes hacer después de los 65 años: combinan belleza, comodidad y experiencias memorables en un mismo destino

Los 10 viajes que debes hacer después de los 65 años: combinan belleza, comodidad y experiencias memorables en un mismo destino

Sara Fernández García

La primera Capital Verde Europea

A Vitoria-Gasteiz los motivos para estar entre las ciudades favoritas de los mayores de 65 años (y de menos edad también), no le faltan. Y uno es para estar más que orgullosos, porque se trata de la primera ciudad española que recibió el título de Capital Verde Europea, justo detrás de dos grandes capitales: Estocolmo, la primera de la historia en recibir este título, y Hamburgo. Un reconocimiento que concede la Comisión Europea a ciudades que destacan por sus políticas de sostenibilidad, medio ambiente y calidad de vida

Pasear por Vitoria-Gasteiz es un plan en sí mismo.

Pasear por Vitoria-Gasteiz es un plan en sí mismo. / Istock

En el caso de Vitoria, la combinación de su anillo verde, la red de parques y espacios naturales que rodean la ciudad, la apuesta por la movilidad sostenible, la amplia red de carriles bici, la existencia de tranvía y, esto es más que reseñable, la planificación urbana orientada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, por extensión, de los viajeros que decidan visitarla. 

Además de consolidar la imagen de Vitoria-Gasteiz como una de las ciudades más sostenibles de Europa, el reconocimiento se ha convertido desde entonces en uno de los principales distintivos turísticos y ambientales. Y eso nos gusta. 

Verde, sostenible y preciosa.

Verde, sostenible y preciosa. / Istock

Por qué es tan adecuada para mayores de 65 años

Quien haya llegado leyendo hasta aquí, seguro que ya no duda de que Vitoria-Gasteiz es adecuada para viajeros mayores de 65 años. Y para todas las personas que cuando viajan disfrutan mucho de pasear, del buen comer y de un ritmo de viaje relajado, como comentábamos. 

Con un centro histórico medieval del siglo XII.

Con un centro histórico medieval del siglo XII. / Istock

Para ello, es fundamental que cuente con un excelente sistema de transporte público, y Vitoria-Gasteiz lo tiene: un tranvía moderno que, además de ser accesible para personas con movilidad reducida, conecta los principales puntos de interés de la ciudad, incluido su centro histórico medieval, cuyas calles se remontan al siglo XII, con la catedral de Santa María y la plaza de la Virgen Blanca como epicentro. 

Noticias relacionadas y más

Por sus zonas verdes, su centro histórico medieval y sus políticas de sostenibilidad.

Por sus zonas verdes, su centro histórico medieval y sus políticas de sostenibilidad. / Istock / 5

Importante también el hecho de que se puede recorrer a pie y de que es una ciudad tranquila, con muy poca masificación turística, al menos mucho más leve que en otras capitales españolas, lo que permite disfrutar de la ciudad con calma. Si a eso le añades que es una ciudad que cuenta con un clima donde no hace excesivo calor (es más bien fresco incluso en verano), que suele figurar entre las que tiene mejor calidad de vida y con una elevada percepción de seguridad, no hay duda de que es el destino ideal para este tipo de viajeros. 

TEMAS

  1. El refugio de Julio Iglesias (82 años) es un pueblo blanco en el Parque Nacional más joven de España: entre alcornoques centenarios y el Mediterráneo, tiene una iglesia del siglo XVI sobre una mezquita
  2. El pueblo más bonito del mundo está en Aragón y es un valle de cuento a orillas de un embalse: te transporta a uno de los escenarios más especiales de Disney
  3. La primera catedral gótica de España está sobre la muralla medieval mejor conservada del mundo: del siglo XII y declarada Patrimonio de la Humanidad, cumplía las funciones de templo y fortaleza
  4. La ciudad europea perfecta para mayores de 65 años es la capital de la eterna primavera: una antigua ciudad balneario, con jardines botánicos siempre en flor y paseos llanos frente al Atlántico
  5. El refugio de Inma Cuesta (46 años) está en un pueblo de Jaén de unos 1.700 habitantes donde creció: 'Me fui hace muchos años, pero este es el lugar al que siempre vuelvo buscando la raíz
  6. El paseo marítimo más elegante de España sigue la curva de una bahía de cuento: un balneario Belle Époque sobre la arena y el palacio donde veraneaba una reina
  7. La ciudad española perfecta para los mayores de 70 años: 13 kilómetros de paseo marítimo continuo junto al Atlántico, galerías blancas asomadas al mar y playas urbanas a pie de centro
  8. Rafael Moneo, arquitecto español y Premio Pritzker: 'Aún recuerdo mi primera visita. Los arqueólogos habían excavado toda una manzana encontrando acueductos, enterramientos, e incluso restos de una presunta iglesia paleocristiana

La primera ciudad Capital Verde de Europa es la ciudad española perfecta para mayores de 65 años

La primera ciudad Capital Verde de Europa es la ciudad española perfecta para mayores de 65 años

Guadalajara, la "Toscana española"

Guadalajara, la "Toscana española"

La playa de Bandera Azul que esconde una laguna natural junto al Mediterráneo

La playa de Bandera Azul que esconde una laguna natural junto al Mediterráneo

Ni el Teide, ni Cabo de Gata: el primer volcán visitable de la Península está rodeado de 330 edificios magmáticos

Ni el Teide, ni Cabo de Gata: el primer volcán visitable de la Península está rodeado de 330 edificios magmáticos

Un pueblo medieval de la España vaciada, el refugio de José Luis Perales

Un pueblo medieval de la España vaciada, el refugio de José Luis Perales

El castro gallego de origen Celta que presenció la llegada de Roma y aún conserva su muralla

El castro gallego de origen Celta que presenció la llegada de Roma y aún conserva su muralla

Ni Italia ni Creta, el olivo milenario más antiguo del mundo está en España

Ni Italia ni Creta, el olivo milenario más antiguo del mundo está en España

La primera catedral gótica de España está en una muralla medieval y es Patrimonio de la Humanidad

La primera catedral gótica de España está en una muralla medieval y es Patrimonio de la Humanidad