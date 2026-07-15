La ciudad española perfecta para mayores de 65 años es la primera Capital Verde de Europa: casco medieval sin coches, zonas verdes y todo lo esencial a menos de 10 minutos

Hay una ciudad en el norte de España que está considerada como una de las mejores para visitar si tienes más de 65 años, sobre todo si lo que se busca es un viaje tranquilo, cómodo y con buena calidad de vida. Una ciudad que presume de zonas verdes y de tener un centro histórico ideal para recorrer a pie, mayoritariamente peatonal y con muy pocas pendientes pronunciadas. Es Vitoria-Gasteiz.

La primera ciudad Capital Verde de Europa es la ciudad española perfecta para mayores de 65 años / Istock

Vale, sabemos que tener 65 años no tiene porqué ser sinónimo de movilidad reducida o cansancio general, pero es verdad que lo habitual en la mayoría de este tipo de viajeros es preferir lugares que se puedan recorrer cómodamente y sin demasiado esfuerzo (a menos que la persona esté en una estupendísima forma física y le apetezca vivir emociones más fuertes, en cuyo caso el destino elegido sería otro, sin duda).

Sara Fernández García

La primera Capital Verde Europea

A Vitoria-Gasteiz los motivos para estar entre las ciudades favoritas de los mayores de 65 años (y de menos edad también), no le faltan. Y uno es para estar más que orgullosos, porque se trata de la primera ciudad española que recibió el título de Capital Verde Europea, justo detrás de dos grandes capitales: Estocolmo, la primera de la historia en recibir este título, y Hamburgo. Un reconocimiento que concede la Comisión Europea a ciudades que destacan por sus políticas de sostenibilidad, medio ambiente y calidad de vida.

Pasear por Vitoria-Gasteiz es un plan en sí mismo. / Istock

En el caso de Vitoria, la combinación de su anillo verde, la red de parques y espacios naturales que rodean la ciudad, la apuesta por la movilidad sostenible, la amplia red de carriles bici, la existencia de tranvía y, esto es más que reseñable, la planificación urbana orientada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, por extensión, de los viajeros que decidan visitarla.

Además de consolidar la imagen de Vitoria-Gasteiz como una de las ciudades más sostenibles de Europa, el reconocimiento se ha convertido desde entonces en uno de los principales distintivos turísticos y ambientales. Y eso nos gusta.

Verde, sostenible y preciosa. / Istock

Por qué es tan adecuada para mayores de 65 años

Quien haya llegado leyendo hasta aquí, seguro que ya no duda de que Vitoria-Gasteiz es adecuada para viajeros mayores de 65 años. Y para todas las personas que cuando viajan disfrutan mucho de pasear, del buen comer y de un ritmo de viaje relajado, como comentábamos.

Con un centro histórico medieval del siglo XII. / Istock

Para ello, es fundamental que cuente con un excelente sistema de transporte público, y Vitoria-Gasteiz lo tiene: un tranvía moderno que, además de ser accesible para personas con movilidad reducida, conecta los principales puntos de interés de la ciudad, incluido su centro histórico medieval, cuyas calles se remontan al siglo XII, con la catedral de Santa María y la plaza de la Virgen Blanca como epicentro.

Por sus zonas verdes, su centro histórico medieval y sus políticas de sostenibilidad. / Istock / 5

Importante también el hecho de que se puede recorrer a pie y de que es una ciudad tranquila, con muy poca masificación turística, al menos mucho más leve que en otras capitales españolas, lo que permite disfrutar de la ciudad con calma. Si a eso le añades que es una ciudad que cuenta con un clima donde no hace excesivo calor (es más bien fresco incluso en verano), que suele figurar entre las que tiene mejor calidad de vida y con una elevada percepción de seguridad, no hay duda de que es el destino ideal para este tipo de viajeros.