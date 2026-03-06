La ciudad española con un palmeral Patrimonio de la Humanidad perfecto para Semana Santa: 200.000 ejemplares, un palacio de 500 años y una escultura única

El Palacio de Altamira es, junto a la famosa escultura de la Dama de Elche, otro de los grandes símbolos de la ciudad. Un palacete de origen islámico (posiblemente levantado entre los siglos XI y XIII) que más tarde fue residencia de los señores de Elche (entre los siglos XV y XIX). La historia quiso que años más tarde se convirtiera en fábrica textil y, de manera intermitente, en cárcel. Pero de lo que no hay duda es que hoy en día está considerada una de las fortalezas mejor conservadas de la provincia de Alicante.