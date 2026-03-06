La ciudad española con un palmeral Patrimonio de la Humanidad perfecto para Semana Santa: 200.000 ejemplares, un palacio de 500 años y una escultura única
Con más de 200.000 ejemplares de palmeras, tiene uno de los jardines más bonitos y singulares del mundo.
España es un país repleto de paisajes únicos y sorprendentes. Desde desiertos impensables en Europa a islas volcánicas, desde playas paradisíacas a bosques singulares que no se pueden ver en ningún otro lugar del mundo.
Y en la zona de Levante, junto al Mediterráneo, hay una ciudad que tiene el jardín más bonito de España. Un lugar que, originariamente nació como huerto intensivo y que, con los años, se ha convertido en una especie de jardín botánico de características inigualables en ningún otro lugar del mundo.
Un oasis de palmeras en España
En un lugar del interior de Alicante, al sur de la capital, se esconde este precioso jardín que acoge más de 200.000 palmeras, además de 50.000 ejemplares más que aguardan en los viveros municipales esperando ser plantados en este oasis interior. Y eso lo convierte en el palmeral más grande de Europa.
Porque aunque hoy nos parezca un lugar mágico y maravilloso para transitar y pasear entre palmeras, originariamente se trataba de un huerto. Fueron los árabes quienes instalaron aquí este magnífico palmeral. Lo hicieron a raíz de la fundación de la nueva ciudad ilicitana en el emplazamiento actual (eso fue entre los siglos VIII y IX) y trajeron con ello la instalación de una extensa red de riego.
Lo curioso y sorprendente es que, en su mayoría, es la misma red de riego que resiste hoy en el palmeral. Hoy en día no se entiende la ciudad sin este palmeral histórico, que configura un paisaje urbano único. Por eso no es de extrañar que esté declarado Patrimonio de la Humanidad.
Playas de agua cristalina
Pero Elche, que esa es la ciudad de la que hablamos hoy, es mucho más que el palmeral más grande y espectacular de Europa. La ciudad cuenta con más de 9 kilómetros de playas espectaculares de arena fina y dorada, la mayoría de ellas casi vírgenes, y rodeadas de un entorno natural único y envidiable: las dunas son lo más característico. Arenales de Sol, El Carabassí, el Altet, La Marina o Les Pesqueres-El Rebollo suelen estar entre las favoritas.
Un palacio de más de 500 años
El Palacio de Altamira es, junto a la famosa escultura de la Dama de Elche, otro de los grandes símbolos de la ciudad. Un palacete de origen islámico (posiblemente levantado entre los siglos XI y XIII) que más tarde fue residencia de los señores de Elche (entre los siglos XV y XIX). La historia quiso que años más tarde se convirtiera en fábrica textil y, de manera intermitente, en cárcel. Pero de lo que no hay duda es que hoy en día está considerada una de las fortalezas mejor conservadas de la provincia de Alicante.
