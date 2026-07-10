La ciudad española perfecta para los mayores de 60 años tiene más de 40 museos a pie de calle: fundada por los fenicios en el siglo VIII a.C., guarda un teatro romano y una fortaleza nazarí

A lo largo de la historia la península ibérica ha estado habitada y dominada por diferentes civilizaciones, la gran mayoría de ellas procedentes de otros rincones del Mediterráneo. Esta mezcla de culturas ha hecho que, a día de hoy, España sea uno de los países más ricos en cuanto a historia y patrimonio, albergando a lo largo de su territorio vestigios de épocas tan dispares como los tartesios, los romanos, los visigodos o los árabes.

Málaga es una de las principales ciudades de Andalucía / Istock / Salvador-Aznar

Donde más se concentra esta peculiar amalgama de culturas es en los territorios del sur de la península, en especial en tierras andaluzas. Un ejemplo claro de esto es la espléndida ciudad de Málaga, que desde su fundación en el siglo VIII a.C. ha ido acogiendo el paso de distintos pueblos, la huella de muchos de los cuales todavía podemos contemplar.

Adriana Fernández

Una ventaja que tiene Málaga, además, es el hecho de que la ciudad es relativamente llana – exceptuando tan solo algunos puntos –, por lo que descubrir sus rincones y secretos se puede hacer de manera completamente relajada, sin tener que hacer ningún tipo de sobresfuerzo. Así, la capital de la Costa del Sol, con su combinación de cultura, historia y playa, es el destino ideal una vez pasados los 60.

La calle Larios es el centro comercial y social de la ciudad / Istock / benedek

Una ciudad que rebosa historia

Fundada por los fenicios en el siglo VIII a.C., Málaga ha ido pasando por las manos de varios pueblos a lo largo de su historia. Desde los cartaginenses, que se asentaron en la zona tras la marcha de los fenicios a finales del siglo VI a.C., hasta los musulmanes y los cristianos, todas estas culturas fueron aportando su granito de arena con el fin de constituir la ciudad cosmopolita que Málaga es hoy día.

El Teatro Romano con la Alcazaba al fondo / Istock / amoklv

Símbolo de la ciudad y muestra de la importancia de la ciudad durante la época de la Hispania romana, el Teatro Romano es una joya arqueológica de alto valor. Descubierto en 1951, se estima que fue construido en el siglo I d.C., durante el reinado del emperador Augusto, y mantuvo su uso hasta el siglo III. Si no se conserva en un mejor estado se debe, en parte, al hecho de que muchos de sus materiales fueron utilizados para la construcción de la Alcazaba a mediados del siglo XI.

La Alcazaba de Málaga / Istock / nito100

La Alcazaba se erige como principal punto de interés turístico en Málaga; una fortaleza en cuyos muros historia y belleza se dan de la mano. Estratégicamente ubicada al pie del monte Gibralfaro, próxima al Teatro Romano, fue construida por orden del rey taifa de Granada, Badis. Desde entonces, la Alcazaba ha sido testigo del dominio de diversas dinastías, desde los Almorávides a los Almohades, hasta su incorporación al reino Nazarí. La estructura defensiva de la fortaleza se combina con la belleza a través de patios, jardines y estanques, espacios que exhiben perfectamente la maestría de los alarifes árabes en el manejo de luces y sombras en interiores.

Monumentos de gran interés

Aparte de estas dos joyas arquitectónicas, Málaga esconde muchos otros monumentos que atraen la atención tanto de turistas como los mismos locales. Uno de estos es la Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación, construida entre los siglos XVI y XVIII y un ejemplo excelente del arte religioso español. Declarada Bien de Interés Cultural, su construcción fue por orden de los Reyes Católicos, quienes mandaron erigir un templo cristiano pocos días después de la toma de la ciudad.

La Catedral de Málaga / Istock / jan van der Wolf

Destacan también el Castillo de Gibralfaro, erigido en el siglo XIV para resguardar la Alcazaba y sus tropas, y el Mercado Central de Atarazanas, decorado con unas preciosas vidrieras de colores y en el interior del cual podrás degustar lo mejor de la gastronomía malagueña.

Visitas culturales

Conocida como la “ciudad de los museos”, Málaga ofrece cerca de 40 espacios expositivos donde descubrir lo mejor del arte tanto español como internacional. Ciudad natal de Picasso, no podía faltar un museo dedicado al creador del cubismo; inaugurado en 2003, el Museo Picasso Málaga, que alberga una colección con más de 230 piezas, es una institución fundamental para comprender el arte de uno de nuestros artistas más internacionales. En la ciudad también se halla el Museo Casa Natal Picasso, que revela más acerca de la vida personal del artista.

Además de museos temáticos – como el Museo del Vino, el Museo Interactivo de la Música o el Museo del Automóvil y la Moda –, el Museo Carmen Thyssen Málaga y el Centro Pompidou son los dos otros grandes sitios para disfrutar de magníficas exposiciones de arte, con lo mejor del arte español de los siglos XIX y XX, y obras selectas del arte moderno y contemporáneo.