La ciudad española de la que “no se puede escapar”, según Lorca: con una catedral del siglo XVI, la construcción árabe mejor conservada de Europa y un barrio declarado Patrimonio de la Humanidad
Cuenta con un legado monumental impresionante y es perfecta para disfrutar de la primavera.
España ha visto pasar durante siglos a diferentes pueblos que han dejado un legado impresionante. Un claro ejemplo de ello son los árabes, que con su llegada dejaron nuevas palabras, juegos de mesa como el ajedrez o avances científicos como el álgebra. Es más, incluso dejaron una de las construcciones más impresionantes de Europa.
Se encuentra en una de las ciudades más bonitas del país, y no lo decimos solo nosotros. Según dijo el gran poeta y dramaturgo Federico García Lorca, es un lugar del que “no se puede escapar”. Si quieres conocer el sitio perfecto para disfrutar de la recién llegada primavera, esta ciudad cuenta con un barrio Patrimonio de la Humanidad que no te deberías perder.
Un legado árabe impresionante
Hablamos de Granada, una de las ciudades españolas más visitadas con una herencia impresionante. A pesar de haber sido fundada por los romanos con el nombre de Illibris, la mayoría de su legado se lo debe a los árabes, que dejaron en ella el recinto árabe considerado el mejor conservado de Europa.
Se trata de la Alhambra, un conjunto monumental incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Empezó a construirse en el siglo XIII bajo el mandato de Muhammad I de Granada, y es tan grande que para poder verla al completo se necesita como poco medio día. Algunas de sus zonas más importantes son la Alcazaba, con la Plaza de Armas y la Torre de la Vela; los Palacios Nazaríes, con lugares como el Patio de los Leones; el Palacio de Carlos V, encargado por el emperador tras la reconquista de la ciudad; o el Generalife, con unos jardines espectaculares.
Una ciudad llena de monumentos
Por si la Alhambra fuera poco, la ciudad cuenta con muchos otros monumentos igual de impresionantes como la Catedral de Granada, construida en el siglo XVI; el Monasterio de la Cartuja, considerado una de las obras más importantes del barroco español; la Capilla Real, donde se encuentran los sepulcros de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón; o la Madraza, la primera universidad pública de Al-Ándalus.
Un barrio Patrimonio de la Humanidad
Otro de los lugares más impresionantes de Granada es el Albaicín, un barrio declarado Patrimonio de la Humanidad. Cuenta con calles estrechas típicas de la arquitectura árabe y lugares como el Mirador de San Nicolás, con vistas a la Alhambra y Sierra Nevada, los baños árabes de El Bañuelo, el Palacio de Dar al-Horra o la Iglesia de San Salvador, entre otros. Es, sin duda, uno de los lugares con más historia de España.
Síguele la pista
Lo último