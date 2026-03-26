La ciudad española de la que “no se puede escapar”, según Lorca: con una catedral del siglo XVI, la construcción árabe mejor conservada de Europa y un barrio declarado Patrimonio de la Humanidad

Se trata de la Alhambra, un conjunto monumental incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Empezó a construirse en el siglo XIII bajo el mandato de Muhammad I de Granada, y es tan grande que para poder verla al completo se necesita como poco medio día. Algunas de sus zonas más importantes son la Alcazaba, con la Plaza de Armas y la Torre de la Vela; los Palacios Nazaríes, con lugares como el Patio de los Leones; el Palacio de Carlos V, encargado por el emperador tras la reconquista de la ciudad; o el Generalife, con unos jardines espectaculares.