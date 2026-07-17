La ciudad española perfecta para mayores de 60 años: un centro Conjunto Histórico-Artístico transitable, Fiestas de Interés Turístico Internacional, y una gastronomía excepcional, a los pies de Doñana

Seamos sinceros, nos hemos acomodado y las vacaciones perfectas ya no solo buscan playa. La gastronomía, la oferta turística, el patrimonio y su historia... todo suma y nada es suficiente si pensamos en el mejor destino para este verano, y cuando se trata de viajeros experimentados, jugársela no es una opción, por eso este enclave de Cádiz se ha asegurado el “Sí” este 2026: una oferta gastronómica de lujo, un casco histórico irrepetible con la comodidad de pasear sobre llano y una oferta de playas naturales y fluviales que te dejará sin palabras. Este verano, Sanlúcar de Barrameda, lo tiene todo.

Adriana Fernández

En el margen izquierdo de la desembocadura del río Guadalquivir, esta ciudad gaditana de 70.000 habitantes extiende su carta de presentación antes siquiera de adentrarse: el Parque Nacional de Doñana, la ubicación perfecta para entender sus orígenes: el fin de las aguas dulces y su paso a las saladas.

Parque de Doñana, a las puertas de Sanlúcar de Barrameda / Istock / Jacques van Dinteren

El paisaje de su alrededor anticipa el paisaje contrastado: dunas y playas de arena fina, viñas de uva Palomino sobre una tierra caliza, blanca y característicamente esponjosa entre alfares y arenales, y llanuras de marismas que definen la estética del paraje. El fin de la tierra en su paso previo al mar.

Puesta de sol en Sanlúcar de Barrameda. / Istock

Sanlúcar, Muy Noble y Muy Leal

Concedido el título por la Corona española, se hizo ciudad en 1897 por la entonces reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, pero su fama trascendió mucho antes, convertida en puerto de la Primera Vuelta al Mundo en 1522, después de que la expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano partiese desde su muelle en 1519 para regresar en el mencionado año habiendo cumplido el hito.

Es precisamente este puerto, y su contexto de región marítima, el punto clave de esta región, históricamente ligada al mar y su comercio, convertida en punto de referencia para el intercambio americano, cuna de marineros, viajantes y comerciantes de toda Europa hechos al mar, y casilla de salida de grandes expediciones como la mencionada hazaña de ultramar de los marines españoles, así como el tercer viaje a las Indias del afamado Cristóbal Colón, en 1498.

PLATOS Y TAPAS CLAVE En tu paso por Sanlúcar no pueden faltar estos tres indiscutibles: papas aliñás, tortillitas de camarones y un guiso marinero. Y si te quedas con hambre, apunta: langostinos de Sanlúcar y, por supuesto su D.O. Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, una variedad de vino que solo se puede criar en la zona. ¿Dónde? En la Plaza del Cabildo o el barrio marinero de Bajo de Guía.

Plaza del Cabildo, Sanlucar de Barrameda / Istock / Carlos Koblischek

Pero, pese a que la historia de Sanlúcar trasciende el linde fronterizo, gran parte de su valor reside precisamente en su centro, recogido en su núcleo urbano, Barrio Alto y Barrio Bajo, así como su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1973.

Calles de Sanúcar de Barrameda / pexels / Emilio Sánchez Hernández

A grandes rasgos, la ciudad se divide en dos mitades: la alta, histórica, aristocrática y religiosa; y la baja, comercial, marinera y residencial, pero si buscas imprescindibles, esto es todo lo que no puedes perderte:

Castillo de Santiago: Una impresionante fortaleza del siglo XV que responde al estilo gótico tardío y, de carácter defensivo, avisaba, desde la torre del homenaje, con vistas al Parque de Doñana, de posibles ataques piratas. Su estructura, magnifica, sorprende por su entereza, pero son sus vistas las que lo coronan como punto indispensable.

Castillo de Santiago / Wikicommons / Alvaro Pinel Bueno - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0 es, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16696536

Palacio Ducal de Medina Sidonia: De estilo renacentista, esta edificación coetánea al castillo esconde sobre los restos de un antiguo alcázar del del siglo XII uno de los archivos históricos más importantes de Europa.

EL DATO ESPECTACULAR Si buscas la mejor época sopesa entre primavera y verano, la primera de clima más suave y el festejo de la Feria de la Manzanilla; y la segunda más calurosa pero doblemente impresionante, marcada por las carrereas de caballos que auspician las playas de la ciudad, condecoradas como las carreras de hípica más antiguas de España, y declaradas Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Las Covachas: Junto al Palacio Ducal, en la Cuesta de Belén, e igualmente espectacular, esta galería porticada de estilo gótico tardío. Datada del siglo XV, cuenta con arcos ojivales decorados con relieves de figuras como monstruos y serpientes basilisco.

Detalle de Las Covachas en Sanlúcar de Barrameda / Wikicommons / Antonio M. Romero Dorado - Trabajo propio, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1695481

Iglesia de Nuestra Señora de la O: Declarada Monumento Histórico-Artístico, esta estructura del siglo XIV destaca por su portada mudéjar, acompañada de un artesonado de madera escondido en su interior.

Palacio de los Infantes de Orleans y Borbón: Hoy convertido en Ayuntamiento, esta mole arquitectónica del siglo XIX responde a un estilo neomudéjar que carácter ecléctico, hecho residencia veraniega para los Infantes de Orleans, conocidos como los duques de Montpensier, pero transformada en entidad pública, presente todavía como parte del patrimonio de la ciudad.

Palacio de los Infantes de Sanlúcar y Barrameda / Istock / Graeme Nicholson