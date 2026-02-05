La ciudad española favorita de la clase media para viajar en Semana Santa: un paraíso gastronómico junto al mar, de pasado medieval y preciosas lagunas de color rosa
También es la favorita de la clase media internacional, que la eligen para quedarse a vivir durante todo el año.
Ponemos rumbo al Levante en busca del que dicen que es uno de los destinos favoritos de la clase media española para viajar en Semana Santa. A nadie le extraña si decimos que esa sea, posiblemente, la primera gran escapada del año en busca del sol y la playa. Algo que no todos los destinos pueden ofrecer.
Los del Mediterráneo sí, y es lo que sucede precisamente con ese rincón situado en el extremo sur de Alicante. Tan al sur que está casi en el límite con la provincia de Murcia, y muy cerca de la Manga del Mar Menor.
Hablamos de Torrevieja, uno de los destinos de veraneo por excelencia de la clase media, sobre todo madrileña. Y también es uno de los favoritos en Semana Santa. Quizá porque su atractivo no se limita únicamente a la costa bañada por el Mediterráneo, con playas tan deseadas como la del Cura, la de Los Locos o la de los Náufragos.
La única laguna rosa que hay en España
Su icónica laguna rosa es, con permiso de sus plauas, el otro gran reclamo de Torrevieja. Porque aunque pueda parecer por momentos que estás en el Mar Muerto, se trata de un lago español a orillas del Mediterráneo español.
Un auténtico tesoro alicantino formado por una laguna de unas 1.400 hectáreas y que suponen uno de los grandes tesoros naturales y más espectaculares que tiene España. Es el Parque Natural de las Lagunas de la Mata y de Torrevieja, cuyo paisaje es único en todo el país.
Como sucede con el Mar Muerto, en esta laguna la concentración de sales es muy elevada, y eso es precisamente lo que provoca su característico color rosado (no por la sal en sí misma, sino por la bacteria de color rosáceo que libera esa alta concentración salina, y que tiñe de ese tono el agua).
Patrimonio de origen medieval
Tierra adentro, Torrevieja esconde otros tesoros, como su rico patrimonio artístico y cultural. Los mejores ejemplos son las antiguas torres vigías, levantadas en el siglo XIV con carácter defensivo, como la Torre La Mata, construida en el siglo XVI precisamente para proteger las salinas de posibles ataques.
Y luego está su gastronomía. ¿Qué sería de un viaje de Semana Santa sin una rica oferta gastronómica? En Torrevieja, como en Alicante en general, el arroz es el rey de la cocina y de la buena mesa. Y el arroz con costra, una de las elaboraciones estrella de la Vega Baja del Segura, la comarca que acoge Torrevieja.
