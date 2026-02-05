La ciudad española favorita de la clase media para viajar en Semana Santa: un paraíso gastronómico junto al mar, de pasado medieval y preciosas lagunas de color rosa

Hablamos de Torrevieja, uno de los destinos de veraneo por excelencia de la clase media, sobre todo madrileña. Y también es uno de los favoritos en Semana Santa. Quizá porque su atractivo no se limita únicamente a la costa bañada por el Mediterráneo, con playas tan deseadas como la del Cura, la de Los Locos o la de los Náufragos.