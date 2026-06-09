La ciudad española que Camilo José Cela describió como “un poblachón manchego lleno de subsecretarios”: un lugar con un vínculo emocional irrenunciable para el escritor

Durante la década de 1950, Camilo José Cela insistió en describir la ciudad de Madrid como “un población manchego lleno de subsecretarios”. Lo hacía a modo de desprecio, pero no por Madrid ni por La Mancha, sin por sus políticos. De hecho, a pesar de haber nacido en la parroquia de Iria Flavia, en la provincia de A Coruña, el escritor de la Generación del 36, ganador del Premio Cervantes y el Nobel de Literatura, tenía un vínculo muy estrecho con La Capital.

Camilo José Cela sentía un apego muy grande por la ciudad de Madrid / Istock / SeanPavonePhoto

Con el lema «Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. Esta es mi insignia y blasón», la ciudad de Madrid no es tan solo una de las principales ciudades de España, sino de toda Europa. Superando los 3,5 millones de habitantes, es uno de los centros del arte y la cultura europea, y desde 2021 forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad.

Adriana Fernández

El oso y el madroño

Fundada alrededor del siglo IX por los mozárabes, época de la que se conservan todavía algunos vestigios repartidos por la ciudad, Madrid ha sido, desde tiempos inmemoriales, una de las ciudades más importantes del continente europeo. Punto de referencia tanto para artistas como para intelectuales a lo largo de la historia, la ciudad ha sido también, durante gran parte de su pasado, la capital de los respectivos reinos a los que ha pertenecido.

La imponente Catedral de la Almudena / Istock / S. Greg Panosian

Esta importancia historia se hace evidente en la majestuosidad de los monumentos que forman parte del trazado urbano de la ciudad. En Madrid destacan templos tan imponentes la Catedral de la Almudena o la Iglesia de San Antonio de los Alemanes, esta última declarada Bien de Interés Cultural en 1973. Son también cantidad los palacios y residencias nobles que uno puede encontrar paseando por las calles de Madrid, siendo el Palacio Real el más importante de todos ellos.

Además, desde 2021, la ciudad está integrada en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Para ser más concretos, es el Paseo del Prado y el Buen Retiro -conocido también como el Paisaje de la Luz-, el primero de los paseos arbolados urbanos europeos. Usado por los ciudadanos como lugar de esparcimiento desde el siglo XV, y acondicionado y embellecido con árboles y fuentes por Felipe II, fue durante el reinado de Carlos III que se produjo la intervención más importante en el parque, la cual lo convirtió en modelo para muchas otras ciudades.

El Palacio de Cristal en el parque del Buen Retiro / Istock / bravo1954

Centro cultural de España

Ha sido aquí en Madrid donde han surgido muchos de los grandes movimientos culturales que han ido dando forma a la historia de España, convirtiéndose así en la ciudad referencia para muchos de los escritores del panorama español. Es también aquí donde se hallan los museos más importantes del Estado, destacando los museos del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen por encima de todos, pues figuran entre la lista de los museos más visitados de todo el mundo.

Madrid presenta a su vez una excelente oferta cultural en la vertiente de las artes escénicas, encontrándose aquí algunas de los teatros y óperas más respetados del país. Así, si tienes la ocasión, no dudes en acercarte a alguno de ellos y disfrutar de alguna obra, un ballet o una ópera, pues en ellos solo se representa lo mejor de lo mejor.