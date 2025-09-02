La ciudad española más bonita para los turistas tiene edificios preciosos, palmeras por todos lados y un millón de colores: “Es la Cuba de Europa”

¿Sabías que a Cádiz se la conoce como la “Tacita de Plata”, pero también como la “Cuba de Europa”? Quizás no, pero cuando das un paseo por sus calles te puedes imaginar que no es un simple apodo. Y es que, la capital gaditana y La Habana tienen lazos históricos y arquitectónicos muy fuertes. Durante siglos, Cádiz fue puerto clave en el comercio con América, y esa relación dejó huella en sus calles, plazas y edificios.